Voormalig wedstrijdleider Michael Masi was afgelopen weekend ook aanwezig bij de Grand Prix van Australië. De 45-jarige Masi was gespot door Ted Kravitz die hem daar in gesprek zag met Alpine CEO Bruno Famin.

Vooral vanuit Groot-Brittannië bestaat er weinig sympathie voor de voormalig wedstrijdleider, die het stokje van Charlie Whiting overnam in 2019. Laatstgenoemde overleed aan de vooravond van dat seizoen, waardoor Masi de regie kreeg. Één van de duidelijke veranderingen van Masi was dat er na een rode vlag een staande start kwam, daar waar Whiting altijd koos voor een rollende start. Daarnaast gooide Masi ook het contact tussen de teambazen en zichzelf open voor de buitenwereld, maar de 45-jarige Australiër staat toch vooral bekend als de man die een cruciale beslissing nam tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021.

Masi in paddock gespot

Masi was niet alleen in Melbourne aanwezig om de Grand Prix met eigen ogen te bekijken. Zo was de voormalig wedstrijdleider door Sky Sports F1-verslaggever Ted Kravitz gezien toen hij in gesprek was met de CEO van Alpine. "Michael Masi was hier en had een behoorlijk lang gesprek met Alpine-baas Bruno Famin. Is er een baan? Wil hij terugkomen in de Formule 1?", zo vroeg Kravitz zichzelf af.

Hoewel het misschien wat onwaarschijnlijk lijkt dat Masi zich bij een Formule 1-team zou voegen, is het ook weer niet helemaal gek. Zo zou het Franse team namelijk een heleboel expertise binnenhalen, iets waar het op dit moment aan lijkt te schorten. Toch is er verder over de inhoud van de gesprekken weinig bekend.

