De FIA heeft de definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Miami, die om 22:00 uur van start gaat, gepubliceerd. Max Verstappen start vanaf de eerste startrij naast Charles Leclerc en daarachter staat dan weer Ferrari-teamgenoot Carlos Sainz.

Sergio Pérez wist uiteindelijk de vierde tijd te rijden tijdens de kwalificatie voor de grote prijs van Miami. De Mexicaan staat voor Lando Norris, die het hele weekend in Miami al het tempo te pakken heeft. Oscar Piastri, die nog niet beschikt over de updates staat achter zijn teamgenoot op P6. Op de vierde startrij staat het duo van Mercedes, waarbij George Russell wederom de snellere van het duo was. Achter Lewis Hamilton vinden we Nico Hülkenberg terug en Yuki Tsunoda start vanaf P10.

Lance Stroll is de snelste Aston Martin op P11 en Pierre Gasly heeft teamgenoot Esteban Ocon (P13) afgetroefd. Alexander Albon wist uiteindelijk niet verder te komen dan P14 en pas op de vijftiende plek vinden we tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso terug. Valtteri Bottas vertrekt vanaf P16 en Logan Sargeant zal zijn thuisrace aanvangen van de 17e stek. Kevin Magnussen vertrekt van P18 voor Zhou Guanyu. Daniel Ricciardo staat op de laatste plek en daar zit dan nog de drie plekken gridstraf, die hij in China ontving, bij.

Dit is de definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Miami🇺🇸 #f1 #MiamiGP pic.twitter.com/VwubT4kheq — GPFans NL (@GPFansNL) May 5, 2024

