Dr. Helmut Marko ziet nog geen rem op de ontwikkeling van regerend wereldkampioen Max Verstappen. De adviseur van Red Bull Racing is van mening dat de Nederlander nog altijd beter wordt, ondanks dat Verstappen in 2023 met een winstpercentage van 86,36 procent het dominantste seizoen ooit heeft neergezet.

Verstappen debuteerde op zeventienjarige leeftijd in 2015 in de Formule 1. Het werd al vrij snel duidelijk dat de Limburger over talent beschikte, maar de rauwe randjes waren nog wel aanwezig. De overstap naar Red Bull Racing kwam in 2016 en hoewel Verstappen zijn eerste race in Oostenrijkse dienst wist te winnen, kwamen de echte leerjaren er nog aan. In 2017 en in 2018 was de Nederlander zo nu en dan betrokken bij een crash, die achteraf gezien niet altijd nodig was. Toch moet daarbij opgetekend worden dat Red Bull Racing in die periode niet over de snelste auto beschikte en een klein kansje op een zege moest daardoor met beide handen worden aangegrepen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Nieuwe fase Horner-soap: vrouw in kwestie verzamelt bewijsmateriaal voor rechtszaak'

Afstelling verbeteren

In zijn column voor Speedweek kijkt Marko terug op het Chinese Grand Prix-weekend en stelt dat Verstappen al op koers ligt voor zijn vierde wereldtitel. "Max ligt op koers voor een succesvolle titelverdediging. Hij wordt steeds beter, ook al is dat moeilijk voor te stellen na vorig seizoen." Één van de verbeterpunten van de 26-jarige coureur is de opgedane kennis over de setup. "Dat zie je ook terug in de afstelling van zijn auto. Zelfs in een sprintweekend als Shanghai boeken we stap voor stap vooruitgang, in de vrije training en dan meteen in de sprintkwalificatie. Er is harmonie tussen Max en GP, oftewel zijn race-engineer Gianpiero Lambiase."

OOK INTERESSANT: Marko legt contracteis Pérez bloot: "Eerst wilde hij een contract voor drie jaar"

Ongeduldigheid van zich afgegooid

Één van de lessen die Verstappen ter harte heeft genomen is dat de wedstrijd niet in de eerste bocht kan worden gewonnen, maar wel in de eerste bocht kan worden verloren. "Max is ook niet langer ongeduldig, maar streeft rustig en gefocust twee doelen na: De auto op pole zetten als dat mogelijk is, maar de belangrijkste focus ligt op de race. Deze combinatie, dit overzicht, gekoppeld aan uitstekend bandenmanagement, maakt hem op dit moment onverslaanbaar", aldus Marko.

Gerelateerd