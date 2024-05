Nu Adrian Newey bekend heeft gemaakt dat hij Red Bull Racing gaat verlaten, was er even angst voor een grote leegloop bij de renstal. Motorsport.com heeft echter vernomen dat Red Bull de belangrijke technische kopstukken eerder dit jaar al heeft vastgelegd.

Newey was de afgelopen jaren toch wel één van de steunpilaren van de renstal uit Milton Keynes. Het gerommel in de top van het team zou een oorzaak zijn van het vertrek van de Britse ontwerper. De angst was er dat er meer kopstukken zouden gaan volgen, maar wat betreft het technische team hoeven er niet veel veranderingen worden verwacht. Zo heeft Red Bull technisch directeur Pierre Waché eerder al langer vast weten te leggen en ook hoofdengineer Paul Monaghan heeft een langere verbintenis op zak.

Red Bull wil Wheatley niet in de weg staan

Dat Wheatley mogelijk wil vertrekken bij Red Bull Racing heeft volgens het medium niets te maken met de onrust die binnen het team hangt. Wheatley hoopt simpelweg door te kunnen groeien naar een rol als teambaas. Dat lukt bij Red Bull natuurlijk niet omdat Christian Horner daar nog altijd met de scepter zwaait. Wheatley zou momenteel ook tevreden zijn met zijn huidige functie, al houdt het team ook rekening met een mogelijk vertrek. Mocht er een baan als teambaas ingevuld kunnen worden, dan wil het Oostenrijkse team Wheatley niet in de weg staan.

