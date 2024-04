'Nieuwe fase Horner-soap: vrouw in kwestie verzamelt bewijsmateriaal voor rechtszaak'

Hoewel het even rondom de persoon Christian Horner stil is geweest, gaat de soap rondom de teambaas volgens The Sun een nieuwe fase in. De vrouw in kwestie bereidt zich namelijk voor om het bewijs tegen de teambaas van Red Bull Racing te presenteren in een rechtszaak.

Horner kwam begin februari in een heel ander daglicht te staan, toen De Telegraaf ontdekte dat er een onderzoek vanuit Red Bull tegen de teambaas liep. Horner werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, maar het Oostenrijkse blikjesbedrijf verwierp het onderzoek en Horner mag daardoor aanblijven als teambaas. Toch heeft de werkneemster zich daar niet bij neergelegd en heeft ze zelfs een officiële klacht bij de FIA ingediend.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Medewerkster Red Bull Racing die Horner beschuldigt deze week opnieuw ondervraagd'

Vrouw gaat getuigen

Het beroep dat de vrouw in kwestie heeft ingediend wordt behandeld door Raadsman van de Koning in het Verenigd Koninkrijk. De vrouw gaat vooral in op het punt dat zij van mening is dat ze oneerlijk is behandeld door Horner. Het onderzoek is in haar ogen niet grondig genoeg uitgevoerd en ze is bereid om het uit te vechten in de rechtszaal. Het Britse medium heeft begrepen dat de nieuwe fase van de soap is ingegaan op de zondag van de Grand Prix van China. In de komende dagen zal de desbetreffende vrouw namelijk getuigen in haar zaak. De vrouw in kwestie vecht vooral de eerste bevindingen aan, waardoor Horner werd vrijgepleit.

OOK INTERESSANT: Waarom heeft Viaplay nog geen bevestiging gegeven van de nieuwe uitzendrechten?

Politiek steekspel

Het rapport suggereert ook dat, ondanks de controverse rond Horner, Chalerm Yoovidhya, onderdeel van de Thaise dynastie die 51 procent van Red Bull GmbH bezit, de baas steunt en hem bij het team wil houden. "Voor nu heeft Horner de leiding over het team, dat het eerste deel van het seizoen heeft gedomineerd. Een element van het geschil, is politiek", zo meldt het medium. Daarin gaat het vooral over het getouwtrek tussen de aandeelhouders van het moederbedrijf. "De Oostenrijkse vleugel van het bedrijf wil dat de vleugels van Horner worden geknipt, maar de Thaise meerderheidsaandeelhouder Yoovidhya staat resoluut achter zijn teambaas. Het is moeilijk voor te stellen dat Horner ergens heen gaat."

Gerelateerd