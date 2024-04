Het is inmiddels een publiek geheim dat Viaplay ook de komende jaren de Formule 1 mag uitzenden in Nederland, toch is een officiële bevestiging nog altijd uitgebleven. De Scandinavische partij heeft volgens diverse bronnen namelijk nog altijd een bankgarantie waarmee het moet komen, om de FOM wat zekerheid te bieden.

De afgelopen maanden is het veelvuldig gegaan over de uitzendrechten in Nederland. Zo zijn er Formule 1-fans die graag weer het festijn onder Ziggo zouden willen aanschouwen, maar sinds 2022 is het Viaplay die de koningsklasse mag uitzenden. Dat loopt tot het einde van het seizoen en de afgelopen periode is de FOM in Nederland geweest om met diverse partijen te onderhandelen over de komende periode.

FOM lijkt keuze te hebben gemaakt

Volgens de NOS had Vodafone/Ziggo het hoogste bod bij de FOM neergelegd, al was dit volgens sportmarketeer Chris Woerts, die bij Vandaag Inside zijn informatie deelde, een marginaal verschil. De uitzendrechten worden normaliter per drie jaar uitgedeeld, maar Viaplay zou zelfs de komende vijf seizoenen de koningsklasse mogen uitzenden. Het zou te maken hebben met het feit dat de streamingdienst in meerdere landen actief is en daardoor een soort groepsbestelling bij de FOM heeft geplaatst. Daardoor is het bedrag dat voor de Nederlandse rechten worden betaald misschien wel minder, maar hiermee verzekert de FOM zich van een deal die voor meerdere landen geldt.

Bankgarantie

Toch is er nog één addertje onder het gras. Zo vertelde Woerts dat er nog een bankgarantie nodig is van 250 miljoen euro. Dat lijkt nu het punt te zijn waardoor er nog geen bevestiging is gekomen. Die bankgarantie is volgens ingewijde overigens slechts een kwestie van tijd, maar tot op heden is er nog geen bevestiging gekomen. Het kan wellicht de enige optie zijn voor de andere gegadigden, om toch te hopen op het binnenhengelen van de Formule 1-uitzendrechten. Toch is er ook een tegenvaller te melden. Zo is bekend geworden dat Viaplay in 2024 al 20 procent van haar abonnees heeft zien vertrekken.

