Mark Rushbrook, Global Director van Ford Performance, heeft het vertrek van Red Bull-ontwerper Adrian Newey ook meegekregen. De Amerikaan heeft bewondering voor wat de 65-jarige Newey allemaal heeft bereikt en stelt dat het motorproject met Red Bull Racing onveranderd hard doorgaat, ondanks het vertrek van de Brit.

Red Bull Racing maakt momenteel de dienst uit binnen de Formule 1 en zal dat vanaf 2026 proberen door te zetten met motorpartner Ford. Onder de noemer Red Bull Powertrains ontwikkelt het Oostenrijkse team de power unit van het nieuwe reglement. Daarvan komt vijftig procent van het vermogen uit een verbrandingsmotor, de andere helft wordt gegenereerd door de elektrische motor. Vooral voor dit laatste component is Ford binnengehaald. De Amerikaanse autogigant heeft namelijk veel expertise in dit gebied.

Bewondering voor Newey

Met het vertrek van Newey wordt door de buitenwacht ook gelijk minder kans aan het Oostenrijkse team gegeven om de dominantie voort te zetten. Toch sprak Max Verstappen dat eerder in Miami al tegen. Hij is van mening dat Newey een belangrijke rol speelt, maar dat de rest van het technische team ook niet moet worden vergeten. Rushbrook sluit zich bij Autosport.com dan ook aan bij de mening van de 26-jarige Nederlander. "We hebben enorm veel respect voor Adrian wat betreft zijn carrière en alles wat hij heeft gedaan voor veel verschillende teams in de Formule 1, vooral de laatste 19 jaren bij Red Bull. Niets dan bewondering en respect voor hem en we wensen hem het beste voor wat hij in de toekomst ook gaat doen."

Red Bull Powertrains gaat op volle toeren door

Newey mag dan wel vertrekken, Ford wil nog altijd succes leveren samen met Red Bull Racing. "Onze focus blijft echter volledig liggen op het motorprogramma voor 2026. Dat is onveranderd na dit nieuws en dat gaat nog steeds vol gas door." Rushbrook heeft dan ook vertrouwen in Pierre Waché en zijn technici. "Net als elk goed bedrijf of elk goed raceteam heb je altijd een opvolgingsplan en ben je altijd bezig met het trainen en ontwikkelen van mensen binnen de organisatie. Dat is in dit geval niet anders. Ik ben helemaal niet respectloos tegenover Adrian want hij is fantastisch, maar ieder team heeft een opvolgingsplan."

