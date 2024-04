Sergio Pérez is een van de vele coureurs die vecht voor een nieuw contract in de Formule 1. Volgens Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is dat juist de reden dat de Mexicaan solide rijdt dit seizoen. Pérez hoopt dat de knoop snel door wordt gehakt, maar daar lijkt hij niet op te hoeven rekenen.

Red Bull-hoofdadviseur Helmut Marko bevestigde op de donderdag voor de Grand Prix van China dat de energiedrankfabrikant in gesprek is met Carlos Sainz, maar dat Audi een zeer lucratief aanbod heeft gedaan wat Red Bull niet kan matchen of overtreffen. Sainz moet Ferrari voor 2025 verlaten, nadat Lewis Hamilton een deal had gesloten met de Scuderia. De Spanjaard is naast Pérez momenteel de grootste kanshebber op het tweede Red Bull-zitje. Pérez vertelde tegenover de aanwezige media in Shanghai dat hij verwacht dat Red Bull snel de knoop zal doorhakken over of hij door mag gaan na dit seizoen of dat hij wordt opgevolgd door een andere rijder. "Ik denk dat het een snel en kort gesprek zal zijn om te weten welke kant we opgaan."

Beslissing pas laat in het jaar

De Red Bull-topmannen hebben wel vaker aangegeven dat als Pérez blijft presteren zoals hij nu doet, zich geen zorgen hoeft te maken over zijn toekomst. De kwalificaties waren de achilleshiel van Checo vorig jaar en daarin lijkt hij nu flink verbeterd. Hij komt op de zaterdagen zelfs dicht in de buurt van Verstappen. Echter, volgens Horner zal het nog even duren voordat een beslissing wordt genomen en niks lijkt nog zeker. "Niet echt, ben ik bang," antwoordde de Brit bij de persconferentie op de vraag of ze dichtbij het bevestigen van hun coureurs voor 2025 zijn. "We hoeven nog geen definitieve keuze te maken over onze rijdersbezetting tot veel later in het jaar. Uiteraard heeft Max sowieso een contract voor de lange termijn, en Checo heeft eind dit jaar geen contract meer, maar hij rijdt tot nu toe dit seizoen uitzonderlijk goed."

Op de vraag waarom hij denkt dat Pérez zo'n stap vooruit heeft gezet, antwoordde de teambaas lachend: "Waarschijnlijk omdat hij geen contract heeft! Nee, volgens mij heeft hij afgelopen winter hard gewerkt. Hij heeft zijn benadering op de Grand Prix-weekenden waarschijnlijk een beetje aangepast en hij heeft er in vier races tot nu toe dit seizoen erg dichtbij gezeten, vooral op een circuit als Suzuka waar hij het vorig jaar nogal lastig had, terwijl hij daar dit jaar zeker heel competitief was."

