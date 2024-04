Aankomend weekend zal ronde vier van het wereldkampioenschap plaatsvinden in Japan. Voor Red Bull Racing niet alleen een bijzondere wedstrijd vanwege motorpartner Honda, ook is het de race waarin het team nog een stapje verder zou gaan met hun 'zeropod'-concept.

Toen het doek van de RB20 in februari werd getrokken was direct het verschil te zien vergeleken met de RB19. Vooral het bodywork was anders dan het jaar ervoor en de 'schouders' van de RB20 sprongen ook in het oog. Met de bolide heeft Red Bull Racing wederom de snelste auto op het circuit weten te zetten. Want de eerste twee races gingen naar Max Verstappen toe en ook in Melbourne had de Nederlander op zaterdag de snelste wagen. Op zondag speelde technisch malheur op en de echte racepace hebben we dus nooit kunnen zien.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen legt uit waarom hij meestal discussies heeft met hotels: 'Natuurlijk heb je dat wel'

Smallere sidepods

Autosport wist na de presentatie van de RB20 te melden dat het huidige ontwerp van de RB20 slechts voor de eerste drie wedstrijden was. In Bahrein, Australië en Saoedi-Arabië ligt de temperatuur normaliter hoger dan tijdens de rest van de racekalender. Het medium hintte destijds al op een update die in ronde vier zou worden toegepast. Aangezien de temperaturen lager liggen, kan de koeling ook kleiner en er wordt gewezen naar sidepods die wel wat weg hebben van de W13 van Mercedes uit 2022.

Na uitvalbeurt van Verstappen in Australië, blikte de klassementsleider vooruit op de race op Suzuka. Over de update was hij logischerwijs cryptisch. Zo vertelde hij dat de kleurstelling van de auto hetzelfde zal blijven en 'dat we het allemaal wel zullen gaan zien'.

Gerelateerd