Wanneer Max Verstappen met het Formule 1-circus meereist, dan heeft hij meestal een discussie met het hotelpersoneel. De coureur van Red Bull Racing verklaart waarom.

Verstappen is naast drievoudig wereldkampioen in de koningsklasse van de autosport ook een fanatieke simracer. Hij is aangesloten bij Team Redline en is vaak te zien in virtuele edities van de 24-uursraces op Le Mans en Daytona, en 12-uurs races op Sebring en Bathurst. Daarnaast wil hij ook zijn eigen échte raceteam beginnen om de kloof tussen het simracen en de echte raceauto te overbruggen. Omdat Verstappen veel online is, ziet hij tijdens het simracen allerlei coureurs die het in het echt misschien ook goed zouden doen, maar krap bij kas zitten en dus niet de kans krijgen op het echte asfalt. Naast dat hij zelf thuis op de simulator zit en het dan live streamt, gaat hij ook gewoon online tijdens Grand Prix-weekenden, soms ook in de hele late uurtjes. Verstappen licht een tipje van de sluier op over hoe dat precies gaat.

Als eerste laptop erbij pakken

"Wanneer ik in mijn kamer aankom, dan is het eerste wat ik doe niet mijn tas uitpakken," legde Verstappen uit tijdens een mediamomentje van Team Redline. "Het eerste is eigenlijk mijn laptop erbij pakken en ervoor zorgen dat de Wi-Fi en alles heel goed werkt. Meestal krijg je een discussie met het hotel, omdat zij dan zeggen: 'Meneer, we hebben geen snellere Wi-Fi', waarop ik dan reageer: 'Ik ben er vrijwel zeker van dat je dat wel hebt'. Het is een discussie van een uur dat je dan hebt," zo zei de Limburger lachend.

"Maar ja, ik geniet er wel heel erg van om in verbinding te staan en contact te leggen met de simrace-gemeenschap en het team," vervolgde Verstappen. "Meestal zijn ze zich namelijk aan het voorbereiden op het volgende evenement, dus ik kijk dan mee en zorg ervoor dat alles soepel verloopt. Als er vragen zijn, dan ben ik daar voor."

