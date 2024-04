Liberty Media heeft er alle vertrouwen in dat de EU de aanschaf van de MotoGP goed zal gaan keuren. Maandag werd bekend dat de huidige commerciële rechtenhouder van de Formule 1 86 procent van de aandelen overneemt van de MotoGP. Bij goedkeuring zal het bedrijf dus beschikken over twee van de grootste wereldkampioenschappen in de racerij.

Toch zou er nog wel een mogelijke stop op de deur kunnen komen en die sleutel ligt in de handen van de EU. Voormalig Formule 1-eigenaar CVC probeerde namelijk al in 2006 de grootste aandeelhouder van de MotoGP te worden, maar de EU stak daar destijds een stokje voor. Zo was de Europese Commissie van mening dat CVC op deze manier wel een hele grote vinger in de pap kreeg en wees de overheid naar de monopoliepositie. Het risico bestond dat de prijzen van de televisierechten omhoog zouden gaan en dat het aantal keuzes voor de klanten juist omlaag gingen, zo vertelde Neelie Kroes van de Europese Commissie destijds.

Vertrouwen in goede afloop

Zo'n zelfde situatie verwacht Greg Maffei, CEO Liberty Media, ditmaal niet. "We hebben er alle vertrouwen in dat we dit door de regelgevende instanties krijgen, omdat we geloven dat er een brede markt is voor sport- en entertainmentprojecten, waarvan zowel Formule 1 als MotoGP slechts een kleine subset zijn", zo vertelde Maffei tijdens een investeerdersgesprek dat na de aankondiging werd gehouden. Dat de EU in 2006 een streep door de aankoop zette, dat baart Maffei dan ook geen zorgen. "De markt is blijven veranderen sinds de tijd dat de markt eerder op een belangrijke manier werd herzien. We gaan dit (F1 & MotoGP) niet als een bundel behandelen of proberen ze samen te brengen in de markt."

Lessen van F1 toepassen op MotoGP

Hoewel er na de aankoop ideeën ontstonden over een mogelijk 'superweekend' waarin de MotoGP en de Formule 1 hun krachten zouden bundelen en op hetzelfde circuit zouden gaan racen, lijkt dat idee op dit moment niet aan de orde te zijn. Het gaat in ieder geval in de top van de bedrijven om twee separate takken van sport. "Het zijn allebei afzonderlijke eigendommen. De dingen die we hier op tafel leggen zijn op geen enkele manier een hefboom voor de twee. Ik denk dat het gaat om patroonherkenning en het benutten van de lessen die we hebben geleerd van de F1 en van de mogelijkheden die we zien om de MotoGP naar buiten te brengen. Dus ik denk dat we veel vertrouwen hebben in de regelgeving", aldus Maffei.

Constant in gesprek met toezichthouders

Ook de juridische afdeling van Liberty Media ziet de afwijzing van de EU in 2006 niet als een obstakel. "Ze kozen ervoor om gewoon snel af te sluiten en verder te gaan. Ik denk dat als je er rekening mee houdt dat we heel snel in gesprek gaan met de toezichthouders en alle punten maken die Greg net heel duidelijk heeft verwoord, en ook gewoon de verandering in het medialandschap van de afgelopen 20 jaar opmerkt, we er behoorlijk veel vertrouwen in hebben dat we dit snel voor elkaar kunnen krijgen en de transactie goedgekeurd kunnen krijgen", zo benadrukt Renee Wilm (Liberty Media Chief Legal Officer). Aan het einde van het jaar wordt de goedkeuring verwacht.

