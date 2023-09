Remy Ramjiawan

Donderdag 7 september 2023 15:29 - Laatste update: 15:31

Greg Maffei, CEO van Liberty Media, bevestigt dat investeringsmaatschappij Goldman Sachs, vraagtekens plaats bij de dominantie van Max Verstappen. De spanning voor de titelstrijd is ver te zoeken en ook Maffei maakt zich lichtelijk zorgen over de toekomst van de kijkcijfers van de sport, maar stelt tegelijkertijd dat de groei nog steeds wordt doorgezet.

Het argument dat de sport saai is geworden, is dit seizoen al meermaals genoemd. De eigenaar van de Formule 1 sinds 2017, Liberty Media, heeft met het 2021-seizoen een echte kaskraker afgeleverd. In de jaren erna is het vooral Red Bull Racing en met name Verstappen dat de klok slaat en die dominantie kan ervoor zorgen dat kijkers wellicht weer afhaken. Toch legt Maffei in gesprek met Motorsport.com uit dat hij alle vertrouwen heeft in een verdere groei van de Formule 1 en wijst hij naar de belangrijke rol van Stefano Domenicali.

Artikel gaat verder onder video

Aandacht op succes in plaats van gemopper

Maffei wijst naar het interessante middenveld, waarbij er bijna elke race een ander team het snelst is. "Het middenveld is nog altijd erg interessant en uit de data blijkt dat er meer ingehaald wordt. De uitdaging is echter Max Verstappen, die een ongelooflijk, recordbrekend jaar doormaakt", zo legt de CEO van Liberty Media uit. Daar moet volgens Maffei dan ook de nadruk op gelegd worden: "Stefano Domenicali probeert dit terecht om te draaien en zegt: 'Kom kijken naar dit historische evenement, je hebt nog nooit zo'n succes gezien, dit wil je niet missen'. We zullen zien of dat werkt."

Kijkcijfers

Hoewel er zo nu en dan over de kijkcijfers wordt gesproken, vindt Maffei dat daarmee niet het hele verhaal verteld wordt. "We moeten naar de hele sport kijken. Kijkcijfers zijn daar niet voldoende voor. Onze top drie best bekeken wedstrijden waren allemaal in de VS verreden en het aantal kijkers groeit jaar na jaar." Daarnaast is de impact van de Formule 1 op social media erg groot en ook dat groeit nog steeds door. "De belangstelling voor de sport is alleen maar toegenomen, veel meer dan met dubbele cijfers. Dus ik ben ervan overtuigd dat onze vraag heel groot is."

Maffei prijst Verstappen

Liberty Media ziet dus graag een competitief veld in de Formule 1, maar Maffei wil de prestaties van Verstappen wel even in het zonnetje zetten. "Als je kijkt naar welke lijnen hij rijdt, hoe agressief die lijnen zijn en hoe makkelijk hij over die lijnen navigeert, dat is echt verbazingwekkend. Het is ook statistisch zichtbaar dat hij beter is dan de rest." Op de vraag of hij een manier weet om de dominantie af te stoppen, grapt Maffei: "Behalve zijn been breken, à la Tonya Harding, heb ik geen idee wat we daar aan kunnen doen!"