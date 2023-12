'Liberty Media verliest geduld met FIA-president en overweegt F1 zonder FIA'

Remy Ramjiawan

Hoewel FIA-president Mohammed Ben Sulayem in februari had aangekondigd dat hij zich minder zou gaan bemoeien met de Formule 1, geven bronnen van de BBC aan dat de voorzitter nog sterk betrokken is bij de koningsklasse. Het zou leiden tot irritatie bij Liberty Media en de Amerikaanse partij overweegt daarom een vertrek van de Formule 1 bij de autosportbond.

In februari kondigde Ben Sulayem aan dat hij een stapje terug zou doen wat betreft de Formule 1 en dat Nikolas Tombazis een groot gedeelte van de verantwoordelijkheden op zich zou gaan nemen. De FIA-president deed destijds namelijk nogal controversiële uitspraken over een vermeend bod op de Formule 1 van de Public Investment Fund van Saoedi-Arabië. Ook zou de Emiraat overhoop hebben gelegen met FOM-CEO Stefano Domenicali.

F1 overweegt vertrek bij FIA

Bronnen van het Britse medium geven aan dat Ben Sulayem achter de schermen nog steeds betrokken is bij de Formule 1. De afgelopen maanden zijn er een reeks incidenten geweest, die direct terug te koppelen zijn aan de president van de autobond. Het gedrag zou volgens de bronnen schadelijk zijn voor de sport. Liberty Media, de eigenaar van Formula One Management (FOM), zou zich storen aan de aanhoudende betrokkenheid van Ben Sulayem en overweegt dan ook om de Formule 1 los te koppelen van de FIA.

Voorbeeldfunctie Lewis Hamilton

Één van die incidenten waar Ben Sulayem zich recentelijk over roerde, zou het voorval met Lewis Hamilton zijn in Qatar. Na de touché met teamgenoot George Russell in de openingsronde, stak de 38-jarige Mercedes-coureur de baan over. Op dat moment werd het voorval al afgedaan, maar later kwam de FIA toch met een onderzoek en wees het orgaan naar de voorbeeldfunctie van de zevenvoudig kampioen. Het onderzoek naar het gevloek van Toto Wolff en Frédéric Vasseur tijdens de persconferentie in Las Vegas, zou ook uit de koker van de FIA-president zijn gekomen.