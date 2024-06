Groot nieuws vanuit Liberty Media, de eigenaar van de Formule 1. Het Amerikaanse bedrijf nam recent de MotoGP al over. In navolging van die mooie stap, gaat men nu ook een groot deel van de aandelen van de Formule E overnemen. Die zijn nu nog in handen van Warner Bros.

Liberty Media staat op het punt om een nieuwe raceklasse aan haar portfolio toe te voegen. Het Amerikaanse bedrijf is natuurlijk al enige tijd eigenaar van de Formule 1, maar gaat zich nu ook focussen op de hoogste tak van de elektrische raceklassen: de Formule E. Enige tijd geleden haalde voegde het bedrijf ook al de MotoGP toe aan het assortiment en nu gaat men verder met uitbreiden. Het plan is om het minderheidsaandeel in de Formule E te vergroten door Warner Bros uit te kopen. Dit proces moet eind 2024 voltooid zijn, waarmee men 65 procent van de aandelen in handen krijgt. Daarmee wordt men de grootaandeelhouder van de sport en wordt het toch al bomvolle motorsportportfolio nog verder uitgebreid.

Groot potentieel

Formule E-CEO Jeff Dodds is uitgelaten met de aanstaande overname: "Ten eerste wil ik Warner Bros bedanken voor hun steun en het begeleiden van de Formule E in de afgelopen negen jaren. Liberty Global heeft zich wel bewezen als het gaat om het bouwen en laten groeien van bedrijven. De investeringen komen op het perfecte moment, aangezien we plannen aan het maken zijn voor exponentiële groei. Ik heb de afgelopen tien jaar persoonlijk met het team van Liberty mogen werken en kijk ernaar uit om meer te leren van hun expertise en mogelijkheden", zo laat de tevreden topman weten.

