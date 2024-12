Een tijdje geleden werd al bekend dat Liberty Media, de eigenaar van F1, onder vuur ligt na de overname van de raceklasse MotoGP. Liberty Media heeft nu gereageerd op het onderzoek dat de Europese Commissie van de Europese Unie de komende maanden uit gaat voeren.

Liberty Media heeft inmiddels een tijdje, met financieel succes, de koningsklasse in handen en besloot vanaf 1 april uit te breiden door MotoGP voor 86% over te nemen. Dit mag echter alleen met goedkeuring van de Europese Unie, iets wat niet is gelukt. Door Spaanse vicepremier Teresa Ribera, die gaat over het mededingingsrecht binnen de EU, is er door de Europese Commisie nu een onderzoek gestart naar de overname.

Reactie Liberty Media op onderzoek EU

In een statement reageert Liberty Media op het onderzoek. “Liberty Media heeft vandaag bericht ontvangen van de Europese Commissie dat zij een fase II-onderzoek zal instellen naar de eerder aangekondigde overname van MotoGP. We zijn ervan overtuigd dat deze transactie ten goede zal komen aan de MotoGP-activiteiten, de fans, de kijkers en de bredere motorindustrie. Marktpartijen hebben de voordelen van de transactie alom erkend. Er is een zeer grote en groeiende markt voor audiovisueel entertainment die veel verder gaat dan sport en deze transactie zal MotoGP beter in staat stellen om te concurreren in deze zeer concurrerende markt."

Liberty Media 'blijft samenwerken' met EU tijdens onderzoek

Het statement stelt ook dat Liberty Media volledig mee zal werken aan het onderzoek. “We blijven samenwerken met de Europese Commissie terwijl zij hun onderzoek voortzetten en zijn met de verkopers een verlenging van de lange stopdatum overeengekomen tot 30 juni 2025 om het diepgaandere onderzoek mogelijk te maken. We geloven dat de Europese Commissie zal concluderen dat de transactie moet worden goedgekeurd.”

