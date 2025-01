Liberty Media heeft de nieuwe president en CEO bekendgemaakt. Derek Chang neemt het stokje over van Greg Maffei aan het roer van het mediabedrijf dat de eigenaar is van de commerciële rechten van de Formule 1.

De Formula One Group, bestaande uit onder andere onder andere Formula One World Championship Limited, Formula One Licensing BV en Formula One Management, is sinds 2017 in handen van Liberty Media. Het is de grootaandeelhouder geworden, toen CVC Capital besloot haar aandelen in de koningsklasse van de autosport te verkopen. Liberty Media is eveneens grootaandeelhouder van Live Nation Entertainment, waar Ticketmaster, en Sirius XM. Het probeert ook de touwtjes in handen te krijgen van de MotoGP en de World Superbikes, maar dat zal alleen met toestemming van de Europese Unie lukken.

Artikel gaat verder onder video

Chang opvolger van Maffei

Greg Maffei was de president en CEO van Liberty Media tot afgelopen november. Oprichter John Malone werd interim-CEO, totdat een nieuwe directeur kon worden gevonden. Liberty Media heeft Derek Chang uitgekozen en zal de positie van president en CEO innemen vanaf aankomende 1 februari. Chang is medeverantwoordelijk geweest voor de groei van onder andere de NBA, de National Basketball Association.

"Ik ben verheugd om Derek te verwelkomen als CEO van Liberty Media", vertelde Malone. "Zijn expertise in zowel operationele als investeringsfuncties, uitgebreide kennis van onze industrieën en bekendheid met Liberty maken hem de ideale leider voor Liberty's volgende hoofdstok. Persoonlijk heb ik al meer dan 25 jaar met Derek gewerkt en ik ben voortdurend onder de indruk van zijn stijl van leiderschap, brede expertise en globale perspectief. Ik kijk ernaar uit om hem en het managementteam van Liberty te ondersteunen, terwijl ze de aandeelhouderswaarde blijven vergroten."

Chang zal zich voegen bij het uitvoerende bestuur van Liberty Media naast Malone, vicevoorzitter Dob Bennett en voormalig F1-CEO Chase Carey. De huidige president en CEO van de Formule 1, Stefano Domenicali, rapporteert aan het bestuur van Liberty Media.

