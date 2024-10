Het Europees Parlement, de volksvertegenwoordiging van de Europese Unie, wil dat er onderzoek wordt gedaan naar de afwijzing van Andretti Global door Formula One Group (FOG). Ze vrezen dat de Formule 1 onder leiding van Liberty Media een kartel aan het vormen is en trekt de sportiviteit van het wereldkampioenschap in twijfel.

Andretti kreeg in oktober 2023 groen licht van de FIA om hun intrede te maken in de koningsklasse. De internationale autosportbond zou graag het startveld naar 22 auto's willen uitbreiden, zeker omdat Andretti vanaf 2028 General Motors (GM), in de vorm van Cadillac, meebrengt als motorfabrikant. Liberty Media en FOM, de commerciële kant van het wereldkampioenschap, hebben Andretti echter afgewezen, aangezien de tien huidige teams hun prijzengeld niet met een elfde partij lijken te willen delen. 1978-wereldkampioen Mario Andretti is namens zijn zoon Michael, en tevens teameigenaar en IndyCar-kampioen, naar de United States House Committee on the Judiciary gestapt en Amerikaanse politici zijn nu een onderzoek gestart en eisen antwoorden. Tijdens een meeting in Miami vertelde Liberty Media-CEO Greg Maffei tegen Mario dat hij "er alles aan zal doen om ervoor te zorgen dat Michael nooit in de Formule 1 komt".

Concurrentie aanzienlijk verstoord

"Het feit dat de Formula One Group de toetreding van Andretti tot de Formule 1 heeft afgewezen, ondanks dat het team goedkeuring van de FIA ​​had, zou kunnen duiden op een fundamenteel belangenconflict", legde de Duitse AfD-politica Christine Anderson uit. "Bestaande teams vormen mogelijk een de facto kartel dat systematisch nieuwe deelnemers uitsluit om hun inkomsten en marktwaarde te beschermen. Deze praktijk zou de concurrentie in de Europese autosport aanzienlijk kunnen verstoren. De kwestie van Williams illustreert het probleem, waarbij financiële problemen tijdens de COVID-19-crisis ervoor zorgden dat het lang bestaande bedrijf verkocht moest worden en de familie Williams al haar aandelen moest opgeven. De hoge waardes van de teams die voortvloeiden uit de marktuitsluiting maken het voor innovatieve particuliere ondernemers - denk daarbij aan Eddie Jordan of Ross Brawn - praktisch onmogelijk om de Formule 1 in te komen of bestaande teams over te nemen."

Vragen voor de Europese Commissie

De Europese Commissie, het uitvoerende orgaan van de EU dat in samenwerking met het Hof van Justitie de rechten handhaaft, heeft deze vraagstukken gekregen van het Europees Parlement, geciteerd door Anderson:

1. Wat is, gezien deze problematische situatie, het oordeel van de Commissie over de kartelachtige structuren in de Formule 1, die de toetreding van nieuwe teams belemmeren en leiden tot een concentratie van teameigenaren onder grote investeerders?

2. Welke maatregelen overweegt de Commissie om een ​​eerlijker en transparanter proces te garanderen voor de toetreding van nieuwe teams tot de Formule 1 en een breed spectrum aan teameigenaren?

3. Is de Commissie van plan om onderzoek te doen naar de gevolgen van deze toelatingsdrempels en de daaruit voortvloeiende marktconcentratie voor innovatie, werkgelegenheid en de competitiviteit van de motorsport- en automotivesector in de EU?

Het is nog niet bekend wanneer de Europese Commissie gaat reageren op de vragen van het Europees Parlement.