Het Europees Parlement wilde dat er onderzoek werd gedaan naar Liberty Media na de afwijzing van Andretti Global als team in de Formule 1. Het zou mogelijk in overtreding zijn geweest van de mededingingswetten die zijn opgesteld door de Europese Unie. De Europese Commissie heeft verklaard dat er momenteel geen reden is tot onderzoek, maar deelt wel een waarschuwing uit aan de F1-eigenaren.

Andretti Global kreeg in oktober 2023 groen licht van de FIA om hun intrede te maken in de koningsklasse. De internationale autosportbond zou graag het startveld naar 22 auto's willen uitbreiden, zeker omdat Andretti vanaf 2028 General Motors, in de vorm van Cadillac, meebrengt als motorfabrikant. Liberty Media en Formula One Management, de commerciële kant van het wereldkampioenschap, hebben Andretti echter afgewezen, aangezien de tien huidige teams hun prijzengeld niet met een elfde partij lijken te willen delen. 1978-wereldkampioen Mario Andretti is namens zijn zoon Michael naar de United States House Committee on the Judiciary gestapt en Amerikaanse politici zijn nu een onderzoek gestart en eisen antwoorden. Het Europees Parlement, de volksvertegenwoordiging van de Europese Unie, wilde ook dat er onderzoek werd gedaan door de Europese Commissie naar de afwijzing van Andretti Global, aangezien er wordt gevreesd dat Liberty Media een kartel vormt, en dus wordt de sportiviteit van de Formule 1 in twijfel getrokken.

Voorlopige uitspraak

De Europese Unie heeft echter verklaard dat het momenteel niet de intentie heeft om actie te ondernemen tegen Liberty Media en de Formule 1. Margrethe Vestager, de Eurocommissaris voor Mededinging, vindt dat er niet genoeg bewijs is dat de eigenaren en de teams van de koningsklasse de mededingingswetten van de EU hebben overtreden. "Op basis van de beperkte informatie waarover de Commissie beschikt over de kwestie van vermeende drempels voor nieuwe teams om tot de Formule 1 toe te treden, is de Commissie niet in staat om te beoordelen of deze drempels het gevolg zijn van anti-concurrentieel gedrag", luidt het statement, geciteerd door FormulaPassion. "Daarom overweegt de Commissie momenteel geen maatregelen te nemen en is zij ook niet van plan om de impact van de vermeende belemmeringen op innovatie, werkgelegenheid en het concurrentievermogen van de automobiel- en motorsportsector in de EU te onderzoeken."

De Europese Commissie waarschuwt echter dat het wel een onderzoek zal lanceren, als daar een concretere reden toe is, oftewel wanneer er meer bewijs is. Liberty Media is dus nog niet helemaal voor de poorten van de hel weggehaald. Daarnaast heeft dit besluit van de Europese regering geen impact op het onderzoek van de Amerikaanse regering.

