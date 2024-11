De Formule 1 gaat de regels omtrent de budgetcap aanpassen voor het seizoen van 2025. De teambazen zijn overeengekomen dat er uitzonderingen moeten komen voor duurzaamheidsinitiatieven. Teams zullen straks meer geld mogen spenderen aan het 'groen' maken van hun fabrieken.

Het kostenplafond werd voor het seizoen van 2021 geïntroduceerd. De FIA wilde op deze manier ervoor zorgen dat de kosten niet uit de hand zouden lopen. De internationale autosportbond hoopte ook dat de beste teams met het meeste geld niet een te grote voorsprong zouden krijgen op de midden- en achterveldteams. In 2021 mocht een team niet meer dan 145 miljoen dollar (toendertijd 135 miljoen euro) besteden. Ondertussen is het elk seizoen wat naar beneden gegaan en ligt de limiet momenteel op 135 miljoen dollar voor 21 raceweekenden plus 1,8 miljoen dollar per Grand Prix meer, dus in totaal mogen teams dit jaar 140,4 miljoen dollar besteden.

Artikel gaat verder onder video

Duurzaamheid

Naast het 'gewone' budgetplafond is er ook een speciaal budgetplafond voor de infrastructuur en de faciliteiten in de fabriek: de zogenaamde CapEx. Williams probeerde tijdens bijeenkomsten van de F1 Commission in 2023 de andere teams te overtuigen dat de limiet daarvan omhoog moest, omdat de Britse renstal qua infrastructuur flink achterloopt op de topteams. Onder andere Alpine, Kick Sauber, McLaren en VCARB zouden zich toen bij Williams hebben aangesloten. De FIA besloot Appendix 3 aan de financiële reglementen toe te voegen, waardoor de kleinere teams sinds dit seizoen meer geld mogen uitgeven aan de infrastructuur en faciliteiten dan de grotere teams.

Bij de afgelopen F1 Commission, de vergadering met de topmannen van de koningsklasse en alle teambazen, is besloten dat er meer uitzonderingen gaan komen op de budgetcap. Vanaf 2025 zullen meer initiatieven om de fabrieken van de renstallen te verduurzamen buiten de financiële limiet vallen. Om duurzame fabrieken en werkzaamheden te stimuleren, hoeven teams dus vanaf volgend seizoen geen rekening meer te houden met de budgetcap.

Gerelateerd