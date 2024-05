De budgetcap is inmiddels een paar jaar onderdeel van de Formule 1, waarbij het na een rommelig begin inmiddels een begrip is geworden waar veel teams tevreden over zijn. Vanaf 2026 lijkt er echter wat te gaan veranderen aan de regels omtrent de budgetcap, waarbij het vooral over de limiet zelf gaat.

Motorsport.com weet woensdag te melden dat de budgetcap, die momenteel 135 miljoen dollar is, vanaf 2026 omhoog zou gaan naar 220 miljoen dollar. Dat is flinke toename van bijna honderd miljoen dollar. Dit komt vooral omdat het de bedoeling is dat er meerdere dingen onder de budgetcap gaan vallen, waardoor het bedrag logischerwijs dus ook omhoog gaat. Denk hierbij aan kapitaaluitgaven, maar ook aan personeelskosten en uitzonderingen daarop. Omdat er onrust heerst rondom het laatste, is de verwachting dat een paar toevoegingen geen doorgang gaan vinden en de budgetcap uit zal komen op 215 miljoen dollar in 2026.

Kritiek op plan om zwangerschapsverlof toe te voegen aan budgetcap

Over de kapitaaluitgaven zijn geen klachten, maar wel over het onderwerp van de bijzondere personeelskosten. Hieronder valt onder meer zwangerschapsverlof, wat onder de budgetcap zou gaan vallen. "Dat wordt gezien als een probleem, want in een wereld waarin iedere cent uitmaakt kan dat een situatie in de hand werken waarin vrouwen niet langer aangenomen worden door F1-teams. In het geval van zwangerschapsverlof moet een team namelijk een tijdelijke vervanger aanstellen, wat weer voor extra kosten zorgt. Een ander potentieel probleem heeft betrekking op het vermaak van personeelsleden. Tot op heden werden dergelijke uitgaven - voor bijvoorbeeld kerst- of zomerfeestjes - tot één miljoen euro gezien als uitzondering, maar dat verandert in het huidige voorstel. Dat zou teams ervan weerhouden dergelijke dingen te organiseren, wat weer negatieve gevolgen kan hebben voor de motivatie van het personeel."

Budgetcap in F1

Sinds het seizoen 2021 is er een budgetcap waar alle teams zich aan moeten houden. In 2021 bleek dit niet helemaal goed te zijn gegaan, gezien het feit dat zowel Williams als Aston Martin en Red Bull Racing de regels hadden overtreden en hiervoor een straf kregen. Red Bull kreeg 10% minder tijd in de windtunnel, iets wat van eind 2022 tot eind vorig jaar duurde. In 2022 bleek iedereen zich aan de budgetcap gehouden te hebben, iets wat door de FIA en F1 meestal een jaar later bekend wordt gemaakt. Later dit jaar zal duidelijk worden of iedereen zich in 2023 aan de budgetcap heeft gehouden.

