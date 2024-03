Audi zal in 2026 haar intrede maken in de Formule 1. De Duitse autogigant zal de Sauber Group volledig overnemen in de voorbereidingen op het debuut. Het team dat gevestigd is in Zwitserland, zal een uitzondering krijgen op de budgetcap.

Het is al sinds augustus 2022 bekend dat Audi over niet al te lange tijd een nieuwe motorleverancier zal worden in de koningsklasse van de autosport. Het zal krachtbronnen produceren voor Sauber dat momenteel uitkomt onder de naam Stake F1 Team Kick Sauber. Hier en daar kwamen wel geruchten naar boven dat Audi zou hebben overwogen de stekker eruit te trekken. In september 2023 nam Gernot Döllner het stokje over van Markus Duesmann en de nieuwe CEO van Audi zou niet volledig achter het F1-project hebben gestaan, in tegenstelling tot zijn voorganger. Er was naar verluidt ook onenigheid tussen Döllner en Oliver Hoffmann, de Chief Development Officer, over de toekomst van het autobedrijf.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Bottas zou terugkeer Mercedes overwegen: 'Zelfs als ik matje en snor moet opgeven'

100% overname van Sauber

Audi zal echter binnenkort volledig inzetten op de Formule 1 door 100% van de aandelen over te nemen van Sauber. Andreas Seidl, voormalig teambaas van de Porsche LMP1- en McLaren F1-renstallen en nu CEO van Sauber, zal de CEO van het Audi Formule 1-team worden. Hoffmann, die vroeger ook al hoofd van Audi Sport was, wordt de algeheel vertegenwoordiger van het gehele project. "Formule 1 is mijn grote passie. Ik ben ervan overtuigd dat het samenkomen van alle verantwoordelijkheden en de 100%-overname van de Sauber Group ervoor zal zorgen dat we ons nog beter zullen voorbereiden op het debuut in 2026. Ik ben verheugd dat we Andreas Seidl hebben kunnen aannemen als Audi F1 Team CEO. Hij is precies de juiste man voor onze ambitieuze plannen."

OOK INTERESSANT: Sainz over toekomst na Ferrari: 'Ga met alle teams die mij kampioen kunnen maken in gesprek'

Uitzondering op budgetplafond

Volgens Auto Motor und Sport heeft Sauber haar personeel al uitgebreid van 550 naar 650 werknemers met een uiteindelijk doel van 900. Specialisten die het heeft weggekaapt van Red Bull, Mercedes en Ferrari zijn momenteel nog op gardening leave. Vanaf 2026 zal het team van Audi en Sauber, dat gevestigd is in Hinwil, ook een uitzondering krijgen op het budgetplafond. De Formule 1 zal namelijk vanaf 2026 een valuta-aanpassing doorvoeren voor Zwitserland, omdat daar de salarissen maar ook de kosten een stuk hoger liggen en momenteel wordt daar nog geen rekening mee gehouden in vergelijking met hoeveel de Britse pond en de euro waard zijn. Audi zal dus vanaf haar debuutseizoen wat meer uit kunnen geven.

Gerelateerd