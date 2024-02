Carlos Sainz staat op het punt om te beginnen aan zijn laatste Formule 1-seizoen in het rood. Hij zal Ferrari namelijk verlaten na 2024 en voor volgend jaar een nieuw team moeten zoeken. Sainz weet nog niet wat de toekomst voor hem in petto heeft.

Meer dan de helft van het veld in de koningsklasse van de autosport vecht voor een nieuw contract voor volgend jaar. Deze mogelijke stoelendans is begonnen met de aankondiging van Lewis Hamilton eerder deze maand. De zevenvoudig wereldkampioen zal namelijk Mercedes verlaten en het zitje van Sainz bij Ferrari overnemen. Alpine, Aston Martin, Haas, Kick Sauber en Visa Cash App RB hebben nog niemand bevestigd voor 2025 en ook bij Mercedes, Red Bull en Williams is nog plek. We weten dat Sainz wel weg moet bij Ferrari en de vraag is waar de coureur, die vorig jaar de enige was die een keer de Red Bulls wist te verslaan, terecht zal komen. De 29-jarige uit Madrid laat weten met iedereen in gesprek te gaan en hoopt bij een team terecht te komen waarmee hij wereldkampioen kan worden, want dat is zijn droom.

Met iedereen in gesprek

"Ik weet niet waar ik naartoe ga," legde Sainz uit tijdens de persconferenties in Bahrein. "Ik weet ook niet wat mijn beste optie is. Wat ik wel weet is dat ik zeker mijn laatste jaar bij Ferrari ga maximaliseren. Ik wil echt een goed laatste seizoen meemaken met dit ongelooflijke team en ik wil mijn best blijven doen voor iedereen in Maranello. Met betrekking tot mijn toekomst, de situatie is erg veranderd tijdens de winter en nu moet ik de tijd gaan nemen om te beslissen waar ik naartoe ga. Natuurlijk ga ik in gesprek met iedereen die beschikbaar is om te zien wat het beste is voor mij en mijn carrière op de lange termijn en waar ik de meeste kans maak om wereldkampioen te worden. Uiteindelijk is dat mijn droom en dat wil ik zo snel mogelijk waarmaken."

