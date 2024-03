Valtteri Bottas kwam al eerder in zijn Formule 1-carrière uit voor Mercedes, maar de coureur van Kick Sauber zou een terugkeer overwegen, zelfs als hij zou moeten voldoen aan een bizarre voorwaarde.

Voor het seizoen van 2025 komt er een stoeltje bij Mercedes beschikbaar. Lewis Hamilton zal namelijk de overstap maken naar Ferrari waar hij de nieuwe teamgenoot van Charles Leclerc wordt. Er zouden een boel kandidaten zijn voor het zitje naast George Russell. Carlos Sainz, die plaats moet maken voor Hamilton bij Ferrari, zal zeker een gesprek willen met de Zilverpijlen. Esteban Ocon is een Mercedes-junior geweest en zou nog steeds goed contact met het Duitse team hebben. Fernando Alonso lijkt, ondanks zijn 42 jaar, gemotiveerder dan ooit om een manier te vinden om nog een wereldtitel binnen te slepen. Reservecoureurs Mick Schumacher en Frederik Vesti mogen we ook niet vergeten evenals Andrea Kimi Antonelli. Bottas heeft ook nog geen contract voor volgend jaar en zou een terugkeer bij Mercedes overwegen, als hem iets zou worden aangeboden.

Hamilton naar Ferrari een verrassing

"Het kwam voor iedereen als een verrassing," begon Bottas tegenover de Finse krant Ilta-Sanomat over de transfer van Lewis Hamilton. "Zeker de timing was nogal een verrassing, maar als je er dan zo over nadenkt, hij bereikt waarschijnlijk zijn laatste jaren in de Formule 1 en misschien dacht hij dat het zijn laatste kans was op het veranderen van team. Ik denk dat het wel een goede deal is geweest, dus waarom ook niet. Echter, het is Lewis z'n eigen beslissing geweest en hij is zeker opgetogen over deze verandering. Het is zeker interessant voor hem, maar uiteraard een verrassing voor mij."

Matje en snor

"Het feit is dat mijn contract aan het eind van dit jaar afloopt," vertelde de Kick Sauber-coureur over zijn eigen toekomst. "We hebben nog niet met het team besproken of we doorgaan, maar daar gaan we het aan het begin van het seizoen of de komende maanden over hebben." Bottas werd vervolgens gevraagd over een mogelijke terugkeer bij Mercedes, nu daar een zitje beschikbaar is voor 2025. "Nou ja, in deze sport kan je nooit zeggen dat iets niet mogelijk is. Alles is mogelijk, en ja, dat is het enige wat ik erover zeg." De Fin heeft wel vaker aangegeven bij Kick Sauber gelukkiger te zijn dan bij Mercedes, omdat hij daar meer vrijheid krijgt, maar kansen op overwinningen zijn natuurlijk niet zo groot als bij de Zilverpijlen. "Als we praten over succes en kunnen vechten voor podiums en zeges, dan [zou ik terugkeren] ja, zelfs als mijn matje en snor wegmoeten."

