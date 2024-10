Een kleine twee maanden geleden werd bekend dat Honda en Alpine procedurele fouten gemaakt bleken te hebben bij het aanleveren van financiële documenten omtrent de budgetcap van 2023. Nadat de FIA met beide motorfabrikanten in gesprek is gegaan, is men nu tot een schikking met straffen gekomen.

De budgetcap werd in 2021 ingevoerd door de FIA om de teams in de koningsklasse op financieel - en uiteindelijk ook sportief - gebied naar elkaar toe te laten groeien en ongelijkheid te voorkomen. In het eerste seizoen ging het echter vrijwel meteen mis, toen bleek dat Williams, Aston Martin en met name Red Bull Racing zich niet aan de budgetcap hadden gehouden. De teams werden vervolgens bestraft en de FIA hoopte daarmee te voorkomen dat er in volgende jaren nieuwe overtredingen gesignaleerd zouden worden. Met succes, want in 2022 en 2023 bleven alle teams netjes onder de gestelde budgetcap.

Artikel gaat verder onder video

Procedurele fouten

Wel moest de FIA stellen dat twee motorleveranciers een overtreding hadden begaan. Honda en Alpine bleken zich niet aan de regels gehouden te hebben in de vorm van procedurele fouten gemaakt, ondanks dat ze niet over de budgetcap zijn gegaan. In een eerder statement legde de FIA het uit: “Zowel Alpine Racing SAS als HRC [Honda] hebben te allen tijde te goeder trouw gehandeld en werken momenteel samen met de CCA om de zaak af te ronden. Gezien de aard van de overtreding, de complexiteit van de nieuwe financiële reglementen voor motorleveranciers en de uitdagingen die gepaard gaan met het eerste jaar van hun implementatie, is het CCA van plan om deze twee motorleveranciers voor te stellen om hun respectieve overtredingen te regelen door middel van een geaccepteerde overtredingsovereenkomst (Accepted Breach Agreement, ABA). Een samenvatting van de ABA's, indien deze door deze twee motorleveranciers worden aanvaard, zal worden gepubliceerd zodra ze zijn afgerond, zoals bepaald in het financieel reglement."

Straffen uitgedeeld

Simpel gezegd betekende het dus dat de FIA samen met de twee motorfabrikanten op zoek zou gaan naar een passende straf om deze procedurele fouten aan te pakken en de drie partijen zijn inmiddels tot een oplossing gekomen. Honda heeft ingestemd met een boete van 600.000 dollar, terwijl Alpine er vanaf komt met een bedrag van 400.000 dollar. Het betekent dat beide partijen met de FIA hebben ingestemd en toegeven dat er administratieve fouten zijn gemaakt bij het invullen van de financiële rapporten inzake de budgetcap. Bovendien moeten de teams de onderzoekskosten die gemaakt zijn door de FIA ook betalen. Daarmee is de kous wat betreft de zaak af.

Gerelateerd