Liberty Media, de eigenaren van de Formule 1, sloegen de handen ineen met Dorna Sports, de promotor van de MotoGP. Het Amerikaanse investeringsbedrijf moet de grootaandeelhouder worden van het wereldkampioenschap op twee wielen. Ze zijn nu echter op een flinke hobbel gestuit: de Europese Unie.

Liberty Media zal zo'n 4,2 miljard euro betalen om grootaandeelhouder te worden van Dorna Sports, die al sinds 1992 de touwtjes in handen hebben bij de MotoGP, Moto2 en Moto3, en tegenwoordig ook bij het wereldkampioenschap voor superbikes. Dit werd op 1 april eerder dit jaar aangekondigd. Liberty Media neemt 86% van de aandelen over van de MotoGP en dus zal Dorna nog 14% behouden. Het lijkt er echter op dat de deal alleen kan plaatsvinden met goedkeuring van de Europese Unie. Liberty Media-CEO Greg Maffei had er het volste vertrouwen in dat het zou lukken, maar de eigenaren van de Formule 1 maken volgens Bloomberg nu een flinke tegenslag mee.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Inhaalmanoeuvre Pérez in China uitgeroepen tot FIA Actie van het Jaar

Deadline op 19 december

De miljardendeal wordt namelijk onderzocht, zo kan Bloomberg melden, en dat is te danken aan Teresa Ribera, de vicepremier van Spanje. Ze is eerder dit jaar aangesteld als het nieuwe hoofd rondom het mededingingsrecht binnen de EU. Ze maakt zich zorgen over de overname van Liberty Media en de impact die het zal hebben op de commerciële rechten betreffende uitzendingen op televisie en streamingsdiensten, een enorme inkomstenbron van de Formule 1 en de MotoGP. Als beide wereldkampioenschappen straks onder hetzelfde bedrijf vallen, kan het betekenen dat er een monopolie ontstaat, waardoor Liberty Media de mogelijkheid kan krijgen om de prijzen voor consumenten enorm omhoog te gooien, aangezien er dan geen concurrentie is.

De deadline voor een beslissing van de Europese Commissie is 19 december, maar EU-functionarissen geven aan ervoor te zorgen dat het onderzoek daarvoor al zal zijn begonnen.

Toen CVC Capital grootaandeelhouder werd van de Formule 1 in 2006, wilde het tevens de MotoGP aanhouden, maar de EU gaf destijds de opdracht om het te verkopen.

Gerelateerd