Twee teams uit de NASCAR Cup Series hebben de NASCAR-organisatie aangeklaagd op grond van mogelijke overtredingen van de mededingingswetgeving. Deze rechtszaak speelt al een aantal maanden en de Formule 1 raakt er nu ook bij betrokken. Er wordt een poging gedaan F1-eigenaren Liberty Media te dwingen om financiële documenten vrij te geven.

23XI Racing, waar basketballegende Michael Jordan en 56-voudig NASCAR Cup-racewinnaar Denny Hamlin eigenaar van zijn, en Front Row Motorsports spanden een rechtszaak aan tegen NASCAR, omdat ze vinden dat de zogeheten Charter Agreement oneerlijk is. De Charter Agreement in de Amerikaanse stockcarklasse is vergelijkbaar met de Concorde Agreement in de Formule 1 - een contract tussen de FIA, de constructeurs in de Formule 1 en de Formula One Group, waar Liberty Media grotendeels eigenaar van is, met voorwaarden over onder andere hoe het verdiende geld wordt verdeeld. De twee teams ondertekenden de Charter Agreement niet, voordat de antitrustzaak begon. Hun reden voor het nemen van juridische stappen komt voort uit de mogelijk monopolistische manier waarop NASCAR het kampioenschap onder de duim houdt.

Dagvaarding voor Liberty Media

23XI Racing en Front Row Motorsports hebben nu actie ondernomen tegen Liberty Media. Ze hebben de federale rechtbank van Colorado verzocht om de F1-eigenaren te dwingen te voldoen aan een dagvaarding met financiële documenten. De beide NASCAR-renstallen wilden een inkijk in de inkomsten die de Formule 1 en de teams delen, hoe deze inkomstenverdeling wordt bepaald, specifieke geldbedragen die aan de ene kant worden ingehouden en aan de andere kant worden gedeeld, en hoeveel de F1-teams waard zijn en voor hoeveel ze verkocht zouden kunnen worden, evenals de Concorde Agreement zelf.

"Deze documenten zijn rechtstreeks relevant voor de vorderingen in de onderliggende rechtszaak", laten 23XI Racing en Front Row Motorsports weten en wijzen op Federal Rule of Civil Procedure 45, waarin staat dat Liberty Media verplicht is de aangevraagde documenten aan te leveren. "[De documenten] bieden de eisers een maatstaf om de impact van het monopolistische gedrag van NASCAR te beoordelen en daarmee ook de schade voor de eisers."

De twee NASCAR-teams zouden dit soort documenten ook hebben verzocht bij onder andere de National Football League (NFL) en National Basketball Association (NBA).

F1-eigenaren reageren

Liberty Media heeft gereageerd op het verzoek van 23XI Racing en Front Row Motorsports. "Ten eerste is de dagvaarding in zijn geheel niet specifiek genoeg", leest het statement van de F1-eigenaren. "Liberty Media heeft geen enkele band met de onderliggende zaak tussen de eisers en de gedaagden NASCAR en [diens CEO, voorzitter en uitvoerend vicepresident] James France. [Het is] een onrechtmatige en substantiële inbreuk op haar recht om enkele van haar best bewaarde handelsgeheimen en bedrijfsinformatie vertrouwelijk te houden. De Formule 1 is een dochteronderneming en de federale rechtbank heeft hoe dan ook geen bevoegdheid in deze zaak."

De twee NASCAR-teams hebben vervolgens besloten de dagvaarding aan te passen en alleen financiële gegevens en documenten op te vragen over de periode tussen 1 januari 2016, de datum waarop de Charter Agreement werd geactiveerd, en 31 december 2024 in plaats van die van dit seizoen.

