Lewis Hamilton heeft zeven titels gepakt in de Formule 1, maar dat is niet het enige wereldkampioenschap waarin hij geïnteresseerd is. Hij zou namelijk zijn eigen team in de MotoGP willen hebben. Red Bull en KTM kunnen onthullen dat er concrete gesprekken gevoerd worden met het management van de Brit.

KTM keerde in 2017 terug in het wereldkampioenschap voor tweewielers met een Red Bull-fabrieksteam. Brad Binder en Miguel Oliveira hebben meerdere Grands Prix voor KTM gewonnen en het merk is de afgelopen twee seizoenen tweede geworden in het constructeurskampioenschap. Sinds 2019 rijdt klantenteam Tech3 ook met de KTM. De indrukwekkende rookie Pedro Acosta scoorde dit jaar vijf podiums op zijn RC16-fiets. KTM zit echter in een financiële crisis. Er zouden geldproblemen zijn ontstaan sinds ze een samenwerking zijn aangegaan met MV Agusta. Het merk is onder bewind geplaatst om hopelijk een faillissement te voorkomen. Ze zijn wanhopig opzoek naar investeerders. Eén daarvan kan Hamilton worden, zeker aangezien F1-eigenaren Liberty Media 86 procent van de aandelen in de MotoGP wil overnemen, waardoor de waarde van de tweewielerteams wellicht sterk gaan stijgen.

Bod van 4,2 miljard euro

"Door de huidige situatie moeten we creatief zijn en staan we open voor nieuwe onderhandelingen, niet alleen voor sponsors maar ook investeerders", begon KTM-motorsportdirecteur Pit Beirer bij Speedweek. "Liberty Media heeft de MotoGP een aanbod gedaan van 4,2 miljard euro en we hopen allemaal dat het geaccepteerd wordt. De vijf constructeurs, Honda, Yamaha, Ducati, Aprilia en KTM, vertegenwoordigen ontzettend veel waarde van die 4,2 miljard. Die enorme waarde wekte de interesse op van investeerders en ze kwamen naar ons toe om te vragen of ze kunnen investeren in een MotoGP-project als dit. Met de druk waar het bedrijf momenteel onder staat, moeten we eerst nadenken hoe we zoiets kunnen doen. Om dat te doen zouden we een boel organisatorisch moeten veranderen. Het hele raceprogramma zou dan op eigen voeten moeten staan."

Brad Binder op jacht naar de zesde plek tijdens de Grand Prix van Solidariteit op Barcelona-Catalunya

Hamilton wil investeren

"Er is veel interesse van investeerders, wat ons heel blij en trots maakt en het geeft ons plezier om ook andere gesprekken te hebben", vervolgde de Duitser die in 1999 vice-kampioen in het wereldkampioenschap motorcross was. "We denken niet alleen na over de performance van de fiets, de teams en coureurs en de onderhandelingen met sponsors, maar we zitten ook aan tafel met investeringsprofessionals om het grote plaatje te bespreken. We zijn ervan overtuigd dat we interessant nieuws kunnen melden, voordat het seizoen begint. Tot dan blijven we aan dit project werken."

KTM is serieus in gesprek met Hamilton die mogelijk wil investeren in het Oostenrijkse merk. "Het enige wat ik erover kan zeggen is dat we zeer interessante gesprekken met zijn management hebben gevoerd. Het is geen geheim dat Lewis Hamilton geïnteresseerd is in de MotoGP en erover nadenkt om zijn eigen team te hebben. Ook daar zijn concrete gesprekken over." Dat Hamilton momenteel gesponsord wordt door Monster Energy is voor dit Red Bull-team geen probleem, volgens Beirer. "Iedereen die met ons wil werken, weet hoe close we zijn. Red Bull en KTM zijn onafscheidelijk, maar dat is tot dusver geen probleem geweest in de onderhandelingen."

