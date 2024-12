Isack Hadjar is de nieuwe aanwinst van Red Bull voor het F1-seizoen 2025. Hij zal namelijk uitkomen voor het zusterteam VCARB. Hij heeft een verrassende uitspraak gedaan: volgens hem is namelijk niet Max Verstappen maar Lewis Hamilton de 'Greatest Of All Time'.

Hadjar zal volgend jaar zijn debuut maken in de koningsklasse van de autosport. Hij ving in 2019 zijn racecarrière aan in de Formule 4, zoals veel coureurs dat tegenwoordig doen. Hij won races in het Franse nationale kampioenschap, voordat hij in 2021 de stap maakte richting de Formule Regional. Hij schreef twee wedstrijden op zijn naam in het Europese kampioenschap evenals in het Aziatische kampioenschap en schoof vervolgens door naar de FIA Formule 3 waar hij driemaal zegevierde. Hadjar bracht de afgelopen twee jaar door in de FIA Formule 2. Hij werd slechts veertiende in zijn eerste seizoen met één podium, maar in zijn tweede seizoen vocht hij voor het kampioenschap. Uiteindelijk moest hij zijn meerdere erkennen in Gabriel Bortoleto, die eveneens debuteert in de Formule 1 in 2025, maar dan bij Kick Sauber.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Lawson open over offer van ouders: "Ze verkochten hun huis zodat ik verder kon racen"

Hamilton is de GOAT

"Ik ben opgegroeid met hem", begon Hadjar in een interview met Formula2.com. "Sinds mijn derde ben ik altijd fan van hem geweest en heb ik voor hem gejuicht tot aan zijn zevende titel. Ik was erg blij om degene die alles won, ook te supporten en ik vind hem de meest complete coureur die er is. Vanaf het moment dat ik aan formuleraces begon, raakte ik nog meer geïnteresseerd in de Formule 1 en het werd me duidelijk dat Lewis de te kloppen man was, dus ik heb altijd tegen hem opgekeken als de 'GOAT'. Ik vind hem echt geweldig en hij inspireert me gewoon enorm in alles wat ik doe."

"Er zijn een paar races van hem die erbovenuit steken", vervolgde de Franse Algerijn. "Eén daarvan was denk ik toen hij in 2018 tegen Sebastian Vettel vocht en de poleronde die hij in Singapore reed, was heel speciaal. Brazilië 2021, zijn raceweekend was gewoon uitmuntend, ook al was ik een beetje voor Red Bull. Hij was dat weekend van een ander niveau, ik zou zeggen dat het zijn beste weekend ooit was."

Gerelateerd