Tijdens de FIA Awards-ceremonie werden niet alleen de wereldbekers van de verschillende wereldkampioenschappen uitgedeeld, maar de Acties van het Jaar werden ook onthuld. Sergio Pérez viel bij de Formule 1 in de prijzen dankzij deze inhaalmanoeuvre.

'Checo' begon prima aan het F1-seizoen van 2024 door van de vijfde naar de tweede plek te rijden in Bahrein. Hij werd opnieuw tweede in Saoedi-Arabië achter Max Verstappen, diens teamgenoot bij Red Bull Racing. Hij kwam niet verder dan P5 in Australië, maar zorgde voor een één-twee voor de energiedrankfabrikant in Japan. Zijn laatste podium kwam in China, waar hij in de Grand Prix derde werd. Na de vierde plaats in Miami ging het op rap tempo bergafwaarts. Hij scoorde gemiddeld niet meer dan 3 punten per raceweekend en werd in niemandsland achtste in de einstand. Het is nog maar de vraag of Pérez mag blijven bij Red Bull of dat hij wordt vervangen door Liam Lawson of Yuki Tsunoda.

Pérez verslaat Albon en Piastri

Ondanks een teleurstellend seizoen kreeg de Mexicaan toch nog een prijs toegereikt bij de FIA-uitreiking in Rwanda. Er werd een verkiezing gehouden voor de mooiste actie van het jaar. De dubbele inhaalactie van Alexander Albon op Daniel Ricciardo en Esteban Ocon in Canada kreeg 10 procent van de stemmen, Oscar Piastri die buitenlangs Lando Norris ging voor de leiding in Italië kreeg 30 procent van de stemmen en Pérez die in bocht 9 van het Shanghai International Circuit tegelijk voorbij Fernando Alonso en Carlos Sainz ging, kreeg 60 procent van de stemmen.

Hij kon niet aanwezig zijn in de hoofdstad Kigali, maar 'Checo' liet wel een videoberichtje achter: "Ik wil alle fans bedanken die voor mij gestemd hebben. Uiteraard zou ik de award willen delen met Fernando en Carlos. Om zo'n manoeuvre te maken, heb je meer dan één coureur nodig. Het zat allemaal zo dichtbij elkaar en het was een belangrijke actie om de derde plaats te kunnen pakken. Ik wens iedereen een fijne avond en zorg ervoor dat je van een glaasje tequila kan genieten."

