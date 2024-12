Daar waar dr. Helmut Marko liet doorschemeren dat er afgelopen maandag topoverleg tussen de aandeelhouders van Red Bull Racing was over de positie van Sergio Pérez en er een snelle aankondiging zou gaan volgen, is die er nog altijd niet. Het Mexicaanse Récord meldt dat dit komt, omdat 'Checo' nog diep in de onderhandeling zit over de 'gouden handdruk'.

Het avontuur van Pérez bij Red Bull Racing lijkt afgelopen te zijn. Over de afwikkeling van het nog altijd doorlopende contract, wordt er achter de schermen echter nog wel onderhandeld. Zo beschikt de Mexicaanse Red Bull-coureur over een verbintenis dat hem tot en met 2026 bij het team zou houden, maar de algemene mening lijkt inmiddels te zijn gedraaid. Pérez sloot namelijk een lastig seizoen als achtste af in het kampioenschap, daar waar teamgenoot Max Verstappen zijn vierde titel wist te pakken.

Red Bull moet contract 'Checo' afkopen

Daarnaast is het geen geheim dat Liam Lawson en Yuki Tsunoda maar al te graag het stoeltje bij het Oostenrijkse team willen gaan invullen, maar voorlopig heeft 'Checo' nog altijd recht op het stoeltje. In juni werd namelijk het contract van Pérez verlengd en de hoop was dat hij daardoor met wat meer vertrouwen achter het stuur zou plaatsnemen. Die ommekeer is er echter niet gekomen en inmiddels zit de top van Red Bull met de advocaten van de Mexicaan te onderhandelen over een afwikkeling.

Advocaten Pérez onderhandelen over 'gouden handdruk'

Het Mexicaanse medium meldt dan ook dat Pérez zich inmiddels heeft neergelegd bij een vertrek bij Red Bull Racing. Het gaat nu alleen nog om het bepalen van het juiste bedrag om te vertrekken en door die onderhandeling is er voorlopig nog geen bevestiging van het vertrek gekomen. Nico Rosberg sprak eerder over een afkoopsom van rond de 16 miljoen dollar, Viaplay-commentator Allard Kalff denkt eerder aan een bedrag van 50 tot 75 miljoen dollar.

