De Formule 1-kalender bestaat dit seizoen uit een recordbrekende 24 Grands Prix en er zijn nog genoeg landen zonder Grand Prix die ook een race willen organiseren. Greg Maffei, de CEO van Liberty Media, de eigenaar van de koningsklasse, ging bij de Beyond The Grid-podcast in op de kalender.

Naast dat een kersverse Grand Prix in Madrid al bevestigd is voor 2026, zouden er de afgelopen jaren ook gesprekken hebben plaatsgevonden met of interesse zijn getoond vanuit onder andere Zuid-Afrika, Osaka in Japan, India, en Barranquilla voor een Caribische Grand Prix over eventuele evenementen in de toekomst. Ondertussen zouden Bangkok in Thailand en Guangzhou in China ook meedoen in de strijd om een plekje op de kalender te bemachtigen. Zuid-Korea lijkt het verst met nieuwe plannen te zijn voor een circuit in Incheon vlakbij de hoofdstad Seoul en een van de drukstbezochte luchthavens ter wereld.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen stelt eisen voor aangaan Le Mans-uitdaging: "Dit moeten ze eerst uitvogelen"

Limiet

"Ik denk dat het onwaarschijnlijk is dat we boven de 24 [races] gaan uitkomen," begon Maffei. "Het is duidelijk dat er spanning op staat bij 24 en we doen ons best om dat te verminderen. Er zijn een aantal plekken waar de races altijd op hetzelfde moment gebeuren. Voor de Verenigde Staten is dat Monaco op Memorial Day. Silverstone is altijd rond 4 juli [Onafhankelijkheidsdag], wederom als je het hebt over Amerikaanse feestdagen, Monza rond Labor Day, en dus is het lastig om die te verplaatsen. We proberen [de kalender] wel te optimaliseren voor verkoop, voor afstanden, voor het weer, en dan heb je nog de circuits met historische waarden waar een historisch moment aan vastzit. Om dan een kalender samen te stellen, dan is 24 waarschijnlijk de limiet voor ons."

De laatste Koreaanse Grand Prix in Yeongam in 2013

OOK INTERESSANT: 'Hyundai geïnteresseerd in deelname F1 en stelt overkopen van huidig team als doel'

Rotatie

"We hebben volgens mij zeker geprobeerd er een te organiseren in Africa," vervolgde de Liberty Media-CEO over nieuwe, interessante markten voor de Formule 1. "We waren daarin toen niet succesvol, maar het zou geweldig zijn om er daar een te hebben. We zijn zelfs heel ver gekomen met Zuid-Afrika. Het lukten toen net niet om tot een deal te komen, om dat te laten werken, maar we blijven ernaar kijken. Er is veel vraag op andere plekken, vooral Zuidoost-Azië - veel interesse vanuit Zuid-Korea, veel interesse vanuit Thailand. Indonesië is zo nu en dan ook ook geïnteresseerd geweest." Over het feit dat de Formule 1 nieuwe markten wil ontdekken, maar tegelijkertijd niet meer dan 24 races per jaar kan doen, zei Maffei: "Je zou in de toekomst kunnen zien dat we races gaan roteren, en je zou kunnen zien dat er plekken meer of juist minder waarschijnlijk op de kalender blijven."

Onder andere Zandvoort loopt gevaar vanaf 2026. Naast de Dutch Grand Prix lopen de contracten voor de wedstrijden in België, China, Emilia-Romagna, Italië, Las Vegas, Mexico en Monaco ook af aan het eind van 2025.

Gerelateerd