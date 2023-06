Remy Ramjiawan

Zondag 25 juni 2023 06:59

Volgens Liberty Media-CEO Greg Maffei heeft het bedrijf al een paar keer een flinke investering in de Engelse Premiere League overwogen. De eigenaren van de Formule 1 hopen net als de koningsklasse van de autosport een nieuwe impuls te geven en waarde te gaan vergroten.

De Amerikaanse eigenaren kochten de Formule 1 in 2017 voor 3,3 miljard pond van Bernie Ecclestone en zagen de commerciële waarde van de sport sindsdien exponentieel groeien tot een gerapporteerde 17,1 miljard dollar. Naast Formule 1 is Liberty Media ook eigenaar van de Atlanta Braves in de Major League Baseball en heeft het een belang van 30 procent in Meyer Shank Racing, dat deelneemt aan Amerikaanse series zoals IndyCar en IMSA.

Waarde opbouwen

Maar Maffei heeft nu gesuggereerd dat Liberty Media verder zou kunnen uitbreiden in het mondiale sportlandschap, met verschillende Premier League-clubs in het vizier. "Ik betwist goedkoop kopen. We kopen graag voor een eerlijke prijs en hopen dan waarde op te bouwen", zo vertelt Maffei in de Walker Webcast. "Dus kijk, een paar gedachten. Hulde aan de teams van Formule 1 en de Braves, want ik denk dat we het beste managementteam in honkbal hebben dat zowel een geweldig product op het veld creëert tegen een redelijke prijs met een plan voor de lange termijn en jonge spelers die goed zijn ingesteld op contracten. Maar ook het team daar - Derek Schiller, Mike Plant en Terry McGuirk de CEO hebben geweldig werk geleverd aan de zakelijke kant en hebben Truist Park en daaromheen gebouwd", zo legt hij uit over het succes bij de Atlanta Braves.

Formule 1-succes repliceren

De waarde van de Formule 1 in zes jaar tijd verviervoudigd en zoiets wil Maffei ook wel met de Premiere League bereiken. "Het bewezen succes van de Formule 1, we hebben nu - met dank aan hen - een reputatie in de sport opgebouwd. Dat kunnen we ook toepassen op andere sporten. Dat kan ook enkele Premier League-clubs zijn; er is geen troef waar we niet naar hebben gekeken", zo gaat hij verder. "Dat betekent niet dat we klaar zijn om ze allemaal te kopen, maar we kijken naar alles omdat we denken dat sport in het algemeen aantrekkelijk is. We denken dat er voordelen zijn en we denken dat de dingen die managementteams hebben geleerd, kunnen helpen om misschien in andere sportsituaties toe te passen", aldus de CEO van Libery Media.