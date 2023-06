Brian Van Hinthum

Dinsdag 27 juni 2023 11:59

Liberty Media nam in 2016 de Formule 1 over met een miljardenbod, nadat de koningsklasse lange tijd in handen was van Bernie Ecclestone. Inmiddels is er een hoop veranderd in de koningsklasse. Daarbij heeft men volgens CEO Greg Maffei de nodige hulp gehad van 'drie grootheden' uit de sport.

Sinds dat de Amerikaanse partij in 2016 de Formule 1 overnam, is het een hoop veranderd rondom de koningsklasse. De sport is de afgelopen jaren weer een stuk populairder geworden en ook steeds meer jonge fans weten hun weg naar het circuit te vinden. Eén van de redenen voor de groei aan populariteit is natuurlijk de Netflix-hitserie Drive to Survive, waarbij fans op een Hollywood-achtige manier een inkijkje krijgen in de keuken van de koningsklasse. Door de serie is het ook allemaal een stuk populairder geworden in de Verenigde Staten.

Drie grootheden

Liberty Media heeft daarbij ook de nodige hulp gehad van een aantal exceptionele coureurs, zo zegt Maffei. Ten eerste worden Max Verstappen en Lewis Hamilton genoemd, waarna de voorman met een derde naam op de proppen komt. "En Sebastian Vettel!", citeert PlanetF1. "Kijk naar onze periode. We hebben drie van de grootste coureurs uit de historie gehad. Hij gaat vervolgens in op de specifieke kwaliteiten. "Max is bijvoorbeeld duidelijk enorm gefocust al individu. Agressief, slim, capabel, de hele tijd aan het trainen en de hele tijd aan het denken. Lewis heeft hetzelfde."

Dominantie van Red Bull

Maffei gaat ten slotte nog in op de dominantie van Red Bull en wat dat betekent voor de sport: "Natuurlijk heeft de Formule 1 een lang tijd gehad waarbij sommige teams bezig waren met een lange run. Als je terugkijkt, won Red Bull er vier op een rij. Daarna won Mercedes er acht op een rij. Zeven met Lewis, eentje met Nico Rosberg. Nu lijkt het erop dat een derde voor Red Bull gaan krijgen. Het is dus niet zo ongebruikelijk. Ik denk dat het voor teams even duurt om het gat te dichten. Maar we kunnen erop hopen."