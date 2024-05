Dat het bij het team van Sauber op dit moment verre van rustig is, dat lijkt wel duidelijk. Een nieuwtje rondom Valtteri Bottas doet opnieuw de wenkbrauwen fronsen rondom het aanstaande Audi. De Fin heeft namelijk voor Miami een nieuwe engineer gekregen, zonder dat hij daar zelf wat vanaf zou weten.

Het jaar is voor Sauber voorlopig nog totaal niet begonnen zoals men gehoopt had bij het team waar Bottas en Zhou Guanyu onder contract staan. Duidelijk is in ieder geval dat één van de twee coureurs richting 2025 plaats moet gaan maken, want vorige week werd plotseling Nico Hülkenberg bekendgemaakt als de nieuwe coureur richting het Audi-project. De Duitse autogigant maakt in 2026 de intrede in de Formule 1 en heeft al langer aangegeven graag een Duitse coureur in het team te willen hebben. Ook de naam van Carlos Sainz zingt constant rond.

Ineens nieuwe engineer voor Bottas

Ondertussen staat het team met enige regelmaat voor joker door de bijzonder slechte pitstops van de formatie, iets waar op de achtergrond wel hard aan gewerkt wordt om dat te verbeteren. In het kader van "verbeteringen" heeft de renstal nu een wel heel opvallende zet gedaan. Will Buxton weet namelijk te melden dat er tussen China en Miami de nodige wijzigingen door zijn gevoerd. Zo heeft Bottas plotseling een nieuwe engineer toegewezen gekregen. Dat is wellicht allemaal niet zo spannend, maar wordt wel bijzonder nu blijkt dat de voormalig Mercedes-coureur daar helemaal niks vanaf wist. Slechts een paar dagen geleden kreeg hij daar wat over te horen, zo onthult Buxton in de Weekend Warm-Up voor Miami. "Onrust is op dit moment het juiste woord", zo stelt hij.

Unrest at Sauber as key changes made at the team between China and Miami. Bottas has a new race engineer, which was highly unexpected. — Will Buxton (@wbuxtonofficial) May 2, 2024

