Valtteri Bottas wil zo snel mogelijk onderhandelen over een nieuw contract. Hij zal in 2024 uitkomen voor Stake F1 Team, maar daarna loopt zijn huidige contract af. De Fin hoopt al vroeg zekerheid te krijgen over een toekomst bij Audi, wanneer de Duitse motorleverancier haar intrede maakt in de Formule 1 in 2026.

In augustus 2022 besloot Alfa Romeo, dat vanuit Hinwil werd gerund door Sauber, zich na het seizoen van 2023 terug te trekken uit de koningsklasse van de autosport. Dit kwam niet lang nadat Audi en Sauber een samenwerking hadden aangekondigd. De Duitse autogigant zal vanaf 2026 de power units leveren aan het team dat ooit werd opgericht door Peter Sauber. Omdat Alfa Romeo vanaf 2024 dus niet meer meedoet aan de Formule 1, had Sauber een nieuwe naam nodig en de keuze viel op Stake F1 Team, terwijl de nieuwe bolide voor aankomend seizoen de KICK Sauber C44 zal heten. Kick is een andere grote sponsor van het team. Hoe de Zwitserse formatie vanaf 2026 zal heten, is nog niet bekend. Bottas en Zhou Guanyu zullen net als in 2022 en 2023 ook dit jaar weer voor Sauber rijden, maar voor beiden lopen de contracten na het seizoen af.

Hongerig

"Ik ben nog steeds hongerig om ooit terug op het podium te komen," begon Bottas tegenover Autosport. "Het Audi-project kan de volgende mogelijkheid zijn. Van wat ik begrijp gaan ze vroeg [dit] jaar beslissingen maken voor de komende jaren." Formele gesprekken heeft hij nog niet gehad met Audi. "Ik zal die gesprekken voeren in het eerste kwartaal van het jaar." De 34-jarige uit Nastola maakt duidelijk dat hij niet op Audi zal wachten.

Prioriteit en voorkeur

"Dat zou ik zeker doen," antwoordde hij dan ook op de vraag of hij naar andere teams zou kijken, als hij niet de aandacht van Audi kan trekken. "Ik ben gewoon heel eerlijk hierin. Deel uitmaken van Audi zou mijn hoogste prioriteit en mijn voorkeur hebben. Maar [als ze mij] om een of andere reden niet [willen], dan zal ik zeker [met andere teams] in gesprek gaan," kwam Bottas wat dreigend over. "Ik wil erbij blijven, omdat ik het gevoel heb dat ik nog een aantal ongedane zaken in deze sport heb."