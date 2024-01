Brian Van Hinthum

Maandag 1 januari 2024 11:57

Valtteri Bottas had één van de meest opvallende dingen uit 2023 in petto, toen hij plotsklaps met een heuse naaktkalender over de brug kwam. De Fin blikt nu met trots terug op het bijzondere initiatief, waarmee hij veel geld ophaalde voor het goede doel.

Sinds zijn overstap van Mercedes naar het team van Alfa Romeo lijkt de 34-jarige Bottas volledig te zijn opgebloeid. De ervaren coureur heeft inmiddels een opvallend matje zijn nek en baarde bovendien vorig jaar opzien door ineens met een naaktfoto op Instagram te verschijnen. De foto ging viraal op het internet en sindsdien passen de gewaagde plaatjes wel in het straatje van de Fin. De Alfa Romeo-coureur is daar vervolgens nog een stapje verder in gegaan, door met een heuse naaktkalender naar buiten te treden.

Grappen maken

De reden voor de lancering van de kalender: geld ophalen voor het goede doel. Het ging om 'Movember', waarmee er geld wordt opgehaald voor de strijd tegen onder meer prostaatkanker. Dat is inmiddels achter de rug en Bottas vertelt in gesprek met Express over de precieze gedachte achter zijn opvallende stap: "We maakten er eigenlijk al vorig jaar grappen over, toen ik die ene foto in de rivier online gooide. 'Wat als we een kalender maken of zoiets?' Dat was eerst allemaal gewoon voor de lol. Toen werd het idee ineens echt", stelt de Fin.

Flink bedrag opgehaald

Bottas vervolgt: "In het kader van November, Movember en kerst bedachten Paul Ripke, mijn vriendin en ik dat we iets wilden doen. Toen hebben we een paar dagen samen doorgebracht in Aspen en het was enorm leuk om het te maken, zoals je je voor kan stellen. Het was wel belangrijk dat we het voor het goede doel wilden maken. Ik wilde niet alles van mezelf voor de lol plaatsen. Het moest voor iets goeds zijn. Nu is het allemaal uitverkocht. We hebben 30.000 stuks verkocht, wat betekent dat we ongeveer 150.000 euro hebben opgehaald voor het goede doel", besluit de trotse Alfa Romeo-coureur.