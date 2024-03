Kick Sauber is nog altijd puntloos in het Formule 1-seizoen van 2024 en ook tijdens de Grand Prix van Australië zat het niet mee. Het is van kwaad tot erger gegaan, want het Zwitserse team krijgt ook nog een boete na een fout tijdens een pitstop van Valtteri Bottas.

Bottas en Zhou Guanyu zijn tot nu alle drie de races gefinisht, maar nog geen enkele keer in de top 10. Dat komt mede door problemen tijdens de pitstops. In Bahrein en Saoedi-Arabië zagen we al dat de banden met veel moeite van de auto komen en ook het vastzetten van een nieuw setje verloopt totaal niet soepel bij Kick Sauber. Dat was vandaag op het Albert Park Circuit niet anders. Bottas was de race als dertiende aangevangen en kwam als veertiende over de streep. Zhou zag als vijftiende het zwart-witgeblokt, nadat hij vanuit de pitstraat moest starten vanwege het verwisselen van de voorvleugel en aanpassingen aan de setup na de kwalificatie.

Op de bon

Tijdens een van de pitstops van Bottas heeft de renstal uit Hinwil artikel 12.2.1.h van de FIA International Sporting Code overtreden. Kick Sauber verloor namelijk een wielmoer en deze rolde vervolgens door de pitstraat over de zogeheten 'fast lane'. De stewards vonden dat dit een gevaarlijke situatie was die werd veroorzaakt door het team en daarom gaan ze op de bon. Niet alleen zal Kick Sauber Melbourne verlaten zonder punten, maar ze zullen ook €5000 armer zijn. Dat is namelijk het bedrag van de boete die is uitgedeeld door de FIA.

