Aan het begin van het weekend werd bekend dat het team van Sauber een opmerkelijke actie had uitgevoerd door de race engineer van Valtteri Bottas - buiten zijn weten om - plotseling te vervangen tussen China en Miami. De Fin geeft aan daar hinder van ondervonden te hebben.

Het jaar is voor Sauber voorlopig nog totaal niet begonnen zoals men gehoopt had bij het team waar Bottas en Zhou Guanyu onder contract staan. Duidelijk is in ieder geval dat één van de twee coureurs richting 2025 plaats moet gaan maken, want vorige week werd plotseling Nico Hülkenberg bekendgemaakt als de nieuwe coureur richting het Audi-project. De Duitse autogigant maakt in 2026 de intrede in de Formule 1 en heeft al langer aangegeven graag een Duitse coureur in het team te willen hebben. Ook de naam van Carlos Sainz zingt constant rond.

Nieuwe engineer

Ondertussen staat het team met enige regelmaat voor joker door de bijzonder slechte pitstops, iets waar op de achtergrond wel hard aan gewerkt wordt om dat te verbeteren. In het kader van "verbeteringen" heeft de renstal nu een wel heel opvallende zet gedaan. Will Buxton wist namelijk aan het begin van het weekend te melden dat er tussen China en Miami de nodige wijzigingen door zijn gevoerd. Zo heeft Bottas plotseling een nieuwe engineer toegewezen gekregen. Dat is wellicht allemaal niet zo spannend, maar wordt wel bijzonder nu blijkt dat de voormalig Mercedes-coureur daar helemaal niks vanaf wist. Slechts een paar dagen geleden kreeg hij daar wat over te horen, zo vertelde Buxton.

Geen gemakkelijk weekend

De onvrede beek ook bij Bottas op donderdag aanwezig te zijn en nu reageert hij op de plotselinge nieuwe samenwerking met Steve Petrik, die Alex Chan verving: Het levert voorlopig een lastig weekend op: "Het gaat zeker steeds beter, maar het is natuurlijk geen gemakkelijk weekend", citeert Motorsport.com. "Het is zijn eerste keer als race-engineer en we hebben vooraf niet zoveel tijd samen doorgebracht. De race-ingenieur is altijd een heel belangrijk persoon voor de coureurs, dus dit is een behoorlijk grote verandering, En communicatie is heel belangrijk, dus we hebben natuurlijk nog werk te doen. Maar, het gaat steeds beter", besluit hij wel op een positieve noot.

