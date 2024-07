Verstappen reageert in livestream subtiel op simrace-kritiek: "Ik lag om 21:00u al in bed"

Max Verstappen kreeg na afloop van de Hongaarse Grand Prix flink wat kritiek op zijn nachtelijke escapades op de simulator en sindsdien heeft Red Bull Racing met hem afgesproken dat dit in de toekomst niet meer gaat gebeuren. Tijdens een recente livestream haakt Verstappen subtiel in op het 'verbod' en grapt hij dat al om 21:00 uur ingestopt in z'n bedje lag.

Verstappen kende een uiterst frustrerende race in Boedapest met een vijfde plaats als eindresultaat. Vrijwel de gehele race was Verstappen behoorlijk geïrriteerd en dat liet hij duidelijk merken op de boordradio. Criticasters waren na afloop van mening dat het geprikkelde humeur van de Nederlander mede te maken had met de gebroken nacht die Verstappen achter de rug had. Hij zou tot diep in de nacht achter zijn sim hebben gezeten om deel te nemen aan de virtuele 24 Uur van Spa. En dat was niet de eerste keer, in Imola zat Verstappen ook al tot laat te simracen. De daaropvolgende Grand Prix in de Formule 1 wist hij overigens 'gewoon' te winnen.

Verstappen hint subtiel op avondklok van Red Bull

Na de race in Boedapest besloot Red Bull toch om tafel te gaan met Verstappen om zijn nachtelijke escapades op de sim te bespreken. Het resulteerde in een 'verbod' voor de toekomst. Verstappen en zijn team hebben de afspraak gemaakt dat er vanaf nu niet meer tot diep in de nacht wordt gegamed. En op die afspraak leek Verstappen gisteren in te haken toen hij met Team Redline online ging voor een potje EA FC, voorheen bekend als FIFA. Hij en zijn simgenoten bespraken een avondje uit van iemand en Verstappen liet subtiel weten dat dat soort dingen voor hem er niet meer in zitten, doelend op de gemaakte afspraak met Red Bull.

Verstappen lag om 21:00 uur ingestopt in bed

"Hij had een avondje uit afgelopen avond", zo vertelt Verstappen aan zijn collega-gamers. "Ik niet natuurlijk", zo knipoogt hij richting Red Bull. De presentator van de stream, Luke Crane, leek eveneens met een geintje te reageren op het verbod van het F1-team aan haar coureur. "Jij lag er zeker om 21:00 uur in gisterenavond, want je had een FIFA-wedstrijd vandaag", zo lachte hij. Verstappen reageerde bevestigend: "Ik was ingestopt en wel in bed om 21:00 uur."

Bekijk de stream van Team Redline hieronder terug:

