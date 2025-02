Als Max Verstappen niet achter het stuur van een Red Bull F1-auto zit, dan zien we hem vaak genoeg achter het virtuele stuur bij hem thuis. Hij is gek op racen, of dat nou in het echt is of op de simulator, en hij vertelt in een interview over hoe hij in het simrace-wereldje terecht is gekomen.

Verstappen is naast viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 ook een fervente simracer. De Nederlander hebben we al vaak gezien in virtuele edities van onder andere de 24 Uur van Daytona, Le Mans, de Nürburgring en Spa-Francorchamps evenals de 12 Uur van Sebring en Bathurst, en andere endurance-races. Daarnaast wil hij ooit zijn eigen échte raceteam beginnen om de kloof tussen het simracen en een echte raceauto te overbruggen. De coureur van Red Bull Racing is echter ook in opspraak gekomen door zijn sim-activiteiten, zoals in Hongarije vorig jaar. Hij was toen tot middenin de nacht opgebleven om voor iemand in te vallen en was vervolgens tijdens de Grand Prix gefrustreerd met hoe zijn race verliep. Hij kreeg verwijten naar zijn kop geslingerd dat hij chagrijnig zou zijn geweest door de moeheid.

Het wordt steeds professioneler

"Iedereen denkt altijd dat het maar gewoon een spelletje is en makkelijk voor de lol", begon Verstappen tegenover The Athletic. "Maar ik zou zeggen dat de competitie hier even uitdagend of zelfs uitdagender is, en dat het lastiger is om succes te boeken en te winnen vergeleken met in het echt."

De Limburger was vroeger zo druk bezig met karten dat op de simulator zitten niet zo vaak kon als dat hij wilde. "Ik had niet echt de tijd om veel op de simulator door te brengen, omdat ik school met karten moest combineren. Het was niet mogelijk. Tussen 2009 en 2015 deed ik het alleen een beetje voor de leuk om met vrienden plezier te maken." Hij kwam toen in de Formule 1 terecht en sloot zich tevens aan bij het ondertussen welbekende Team Redline. "Ik pakte het weer een beetje op en realiseerde me toen: 'Oké, dit is eigenlijk wel echt heel leuk, wanneer ik omgeven ben door hele goede coureurs'. Ik wilde ook proberen er goed in te worden. En stap voor stap koop je het juiste materiaal en krijg je advies van andere coureurs hoe je je simulator moet opbouwen en wat je nodig hebt. Dat hielp heel erg."

Verstappen pakt het nu heel serieus aan. "Ik hou mezelf bezig met dezelfde dingen als in het echt: de afstelling, strategie, racen, pitstops, al die dingen. Het wordt ieder jaar weer steeds professioneler."

