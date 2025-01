Mercedes-teambaas Toto Wolff erkent het belang van simulatoren in de motorsport en maakt een vergelijking tussen zijn zoon en viervoudig wereldkampioen Formule 1 Max Verstappen.

Het simracen wordt een steeds groter onderdeel van het opleiden van jonge coureurs. De programma's van vandaag de dag zijn dusdanig goed dat rijders een circuit door en door kunnen leren kennen, door er in de virtuele wereld op te rijden. Zo is Max Verstappen één van de coureurs in de Formule 1 die ontzettend veel gebruik maakt van simulatoren. De Nederlander raakt zo bekend met de baan, maar leert ook over de juiste afstellingen voor zijn auto. De verschuiving tussen jonge coureurs die hier gebruik van maken en de wat oudere coureurs, wordt steeds beter zichtbaar.

Realiteit en virtuele wereld

"Mijn zoon is zeven jaar", vertelt Toto Wolff bij Auto, Motor und Sport. "Hij heeft thuis een kartsimulator, daar racet hij online tegen anderen. Er zijn vier relevante circuits in Italië. Hij heeft nog nooit op één van die circuits gereden, maar hij kende ze van de simulator. We namen deel aan een race daar. Hij ging de baan op en was direct de snelste. Hij zei tegen mij: 'Ik ken het circuit.' Ik reageerde door te zeggen dat hij het alleen van de simulator kent. Hij zei: 'Ik zeg het je, ik ben hier eerder geweest.' Wat leren we daarvan? Jonge mensen zien geen verschil meer tussen de realiteit en de virtuele wereld."

Max Verstappen

De Mercedes-teambaas vervolgt: "De graphics zijn tegenwoordig ontzettend goed en het brein van jongen mensen werkt anders. Mijn zoon rijdt soms twintig kartraces van vijf minuten achter elkaar. Alles zit erin, van de start tot crashes. Ze hebben alles al meegemaakt. Dit soort training zou aan iedereen aanbevolen moeten worden. De ouderen zullen het waarschijnlijk wat moeilijker vinden. En misschien werkt het niet voor iedereen zo goed als voor Max."

