De eerste crash van Max Verstappen in 2025 is een feit. De viervoudig Formule 1-wereldkampioen deed mee aan de seizoensfinale van de IMSA Esports, waar hij een controversiële crash veroorzaakte en dat gebeurde meteen bij de start. De Red Bull Racing-coureur gaf tijdens de uitzending een verklaring.

Het IMSA Esports Global Championship is een simrace-klasse die de 'echte' WeatherTech SportsCar Championship nabootst. Er werden dit seizoen vier races van ieder 2 uur en 40 minuten verreden en het werd georganiseerd door IMSA, VCO en iRacing. Afgelopen zondagavond werd de seizoensfinale verreden, de Michelin 240 op de virtuele Daytona International Speedway, waar werd gestreden om de prijzenpot van $25.000. Verstappen nam deel aan de simrace en deelde de Verstappen.com Racing-Acura ARX-06 met Gustavo Ariel. Het ging echter niet van een leien dakje.

Verstappen neemt schuld op zich

Verstappen had zich als derde gekwalificeerd en zou de eerste stint doen en dus mocht hij ook de start nemen. Marcus Hamilton kwam vanaf P2 niet lekker weg in de CrowdStrike Racing-Acura. Verstappen probeerde vervolgens in de eerste bocht aan de binnenkant te duiken van Jaden Munoz, die de race vanaf de pole was aangevangen, om de leiding te pakken. Hij crashte echter tegen de Williams Esports Chillblast-BMW en spinde. De Limburger moest achteraan het GTP-veld aansluiten met schade en kreeg een drive-through penalty.

"Ik blokkeerde de achterwielen gewoon een beetje", legde Verstappen in de uitzending uit na zijn stint. "Als je eenmaal blokkeert met deze auto, is dat heel lastig om weer onder controle te krijgen. Ik ging wijd en daar zat dan de andere auto die ik niet kon ontwijken. Dat was een beetje ongelukkig en het was mijn fout. Het was een lastige stint met alle schade die we hadden." Helaas voor de Red Bull F1-coureur bleef het daar niet bij. "We maakten een pitstop en de auto was bijna volledig gerepareerd, dus de snelheid was ook bijna helemaal terug, maar toen ik een achterblijver, een GT3-auto, wilde inhalen, ging hij van zijn lijn af. Het was een beetje miscommunicatie en toen had ik binnen drie ronden weer schade. Ik zou niet zeggen dat het echt geweldig ging."

Phillippe Denes en Dominik Hofmann wonnen de Michelin 240 voor BMW M Team BS+COMPETITION. Ariel en Verstappen kwamen niet verder dan P12 in een veld van 17 GTP-auto's.

Ondanks de crash met Verstappen, won Williams Esports Chillblast nog wel het kampioenschap met Matt Farrow en Munoz. Ze streden onder andere met Team Redline om die felbegeerde GTP-titel en Verstappen maakt weer deel uit van Team Redline, wat de crash bij de start controversieel maakte in de ogen van de Esports-fans.

Enzo Bonito en Florian Lebigre sleepten het GTD-kampioenschap binnen in de klasse voor GT3-auto's. Ze kwamen uit in een Ferrari 296 GT3, ook van Team Redline.

Drama right from the start at Daytona! 😱



The green flag barely waved before chaos struck - Max Verstappen collides with the Williams Esports Chillblast BMW M Hybrid V8! 💥



📺 Stream LIVE on IMSA’s YouTube channel#vcoesports #IMSA #iRacing @IMSA @iRacing @MichelinUSA… pic.twitter.com/qwNqHIimZB — VCO 🕹🏎 (@vcoesports) January 12, 2025

