Max Verstappen wist tijdens de Grand Prix van Las Vegas afgelopen jaar beslag te leggen op de wereldtitel en vanzelfsprekend was het vervolgens tijd om feest te vieren. Dat deed hij onder meer samen met Martin Garrix en dat levert - zo blijkt nu - nog een mooi plaatje op.

Het pakken van de wereldtitel was natuurlijk een grote geruststelling en ontlading in een jaar waarin er veel op Verstappen en Red Bull afkwam. Het was dus ook niet geheel onlogisch dat we vlak na afloop van het pakken van die titel Verstappen voor diverse camera's zagen verschijnen met een verdiend drankje in de hand. Het was in ieder geval duidelijk dat de Red Bull-rijder de bloemetjes buiten ging zetten en vader Jos onthulde hoe bont hij het precies gemaakt had: "Ik kan je zeggen, hij heeft niet geslapen. Hij heeft tot half elf in de ochtend doorgezakt. Toen heeft hij zijn koffer gepakt en is toen in zijn vliegtuig gestapt en naar Amsterdam gevlogen. Moet kunnen, toch?"

Artikel gaat verder onder video

Martin Garrix post foto

Eén van de heren die aanwezig was bij het feestje van Verstappen was DJ Martin Garrix, één van de beste vrienden van Verstappen. Het bleek een wild nachtje geworden te zijn, zo valt te zien op de foto die Garrix iets meer dan een maandje na de festiviteiten op Instagram gooit. Te zien valt hoe Verstappen er na een nacht zonder slaap en met veel drank er aardig aangeslagen uitziet. Mooie beelden.

Gerelateerd