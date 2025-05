De Formule 1-coureurs kwamen afgelopen avond in Monaco bij elkaar voor een privévertoning van de F1: The Movie - althans, 18 van de 20 coureurs. Lance Stroll en Max Verstappen waren afwezig. De laatstgenoemde besloot liever te gaan simracen met Team Redline.

F1: The Movie komt pas op 25 juni uit, maar in aanloop naar de Grand Prix op de straten van Monte Carlo mochten de coureurs de film al bekijken tijdens een speciale screening. De film werd geschreven en geregisseerd door Joseph Kosinski, en geproduceerd in samenwerking met onder andere Lewis Hamilton. Het gaat over Sonny Hayes (gespeeld door Brad Pitt) die in de jaren 90 met pensioen gaat vanwege een zware crash. Na lang in andere kampioenschappen te hebben geracet, keert Hayes op aandringen van APXGP-teambaas Ruben Cervantes (gespeeld door Javier Bardem) terug naar de Formule 1 om Joshua 'Noah' Pierce (gespeeld door Damson Idris) te mentoren.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Heeft Red Bull stap gezet richting McLaren? 'Daar heeft Verstappen niet langer last van'

Liever simracen dan een film kijken

Afgelopen woensdagavond hadden achttien van de twintig F1-coureurs de eer om de film al te mogen zien en deze leek goed in de smaak te vallen. Stroll was een van de afwezigen, maar waarom de Aston Martin-coureur er niet bij was, is niet duidelijk.

Verstappen was dus ook niet aanwezig. Hij was namelijk virtueel aan het racen met een prachtig, roze stuur. De Limburger deed dat tijdens een livestream met Team Redline. Dat leek hij gewoon voor de lol te doen, want er was geen belangrijke wedstrijd waar hij aan deel nam. Verstappen werd derde in de Formule 4 op Bathurst en crashte in de MX-5 op Watkins Glen en in de Toyota GR Cup op Charlotte.

Gerelateerd