Red Bull Racing kwam afgelopen weekend in Imola met upgrades, waarna Max Verstappen meteen qua race pace de snelste auto had op zondag tijdens zijn tweede overwinning van 2025. McLaren moest zelfs het onderspit delven.

Volgens Auto, Motor und Sport-expert Michael Schmidt waren er twee redenen waarom Verstappen en Red Bull zo sterk waren in Imola. "Je hebt met twee factoren te maken. Ten eerste heb je de upgrades. Red Bull heeft de nieuwe onderdelen in twee stappen geïntroduceerd. In Miami namen ze een nieuwe vloer mee. In Imola hadden ze de koeling in de sidepod anders ingedeeld. Daarnaast hebben ze de achterwielophanging vernieuwd, en de luchtkanalen bij de remtrommels. Dat is tegenwoordig een heel belangrijk onderdeel, omdat je de remmen warm wil houden en de banden koel wil houden. Ze hebben hier zeker progressie mee geboekt. Ze begonnen weer slecht aan het weekend. De auto stond echt helemaal nergens, maar dat zijn we inmiddels gewend. Op zaterdag waren ze relatief snel. Ze hebben het werkvenster qua afstelling ook wat weten te vergroten."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen richting GP Monaco: 'In het verleden niet ons sterkste circuit geweest'

'Auto Red Bull heeft geen onderstuur meer'

AMuS vervolgt: "Ze [Red Bull] hebben niet langer die balansveranderingen vanaf het aanremmen van de bocht tot de apex van de bocht. De auto heeft geen onderstuur meer, maar ze hebben wel nog overstuur bij het uitgaan van de bocht. Verstappen maakt dat weinig uit, dat het overstuur gebleven is. Helmut Marko vertelde me dat dit de eerste keer was dat Max niet klaagde. Voor hen is dit dus echt een opluchting. Verstappen prees de auto ook na afloop. De auto is wel beter geworden, maar we moeten wel voorzichtig zijn."

Bandendegradatie en temperatuur in F1

Er is dit jaar ook veel te doen om de banden en hun degradatie. McLaren is daar heer en meester in, maar er is een verschil tussen de buitentemperatuur en asfalttemperatuur. "Het [de zaterdag] was de warmste dag van het weekend. De baantemperatuur lag op 45 graden. Dat is tien graden meer dan in alle vrije trainingen. We dachten dat dit McLaren in de kaart zou spelen in combinatie met die zachte banden. Het tegendeel bleek het geval te zijn. Pierre Waché [technisch directeur Red Bull] legde uit dat je verschillende typen asfalt op verschillende circuits hebt, waardoor de bandenslijtage opeens totaal anders kan werken. Dat speelde Red Bull in de kaart en McLaren misschien niet. Deze theorie rondom de banden is een vak apart."

Gerelateerd