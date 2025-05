Max Verstappen stelt dat Red Bull Racing afgelopen weekend in Imola grote stappen heeft gezet met de auto, maar dat de F1 Grand Prix van Monaco voor het team weer hele andere uitdagingen met zich mee zal brengen op een circuit 'dat in het verleden niet ons sterkste circuit is geweest'.

In de preview van Red Bull gaat Verstappen nog een laatste keer in op wat er afgelopen weekend in Imola allemaal is gebeurd. “Het was geweldig om zondag de triple header te beginnen met een overwinning in Imola. We hebben veel positieve stappen gezet, ik voelde me een stuk comfortabeler in de auto en dat brengt ons in een positievere vooruitstrevende positie. We moeten blijven pushen en niet op de zaken vooruit lopen, want Monaco zal een stuk lastiger worden omdat het een stratencircuit is."

Verstappen over GP Monaco

Verstappen vervolgt met een preview van het weekend in Monaco. "Het is in het verleden niet ons sterkste circuit geweest, maar we hebben wel een stap vooruit gezet met de set-up en we zullen proberen het zo goed mogelijk te doen. Nogmaals, kwalificatie is hier de sleutel en we zijn afhankelijk van onze strategie, dus het gaat erom dat we zaterdag een goed resultaat neerzetten en de auto zo goed mogelijk laten presteren. Het zal ook fijn zijn om dicht bij huis te zijn voor deze race, vooral omdat het zo'n hectisch en druk weekend is!”

