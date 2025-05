In aanloop naar het raceweekend van Emilia-Romagna doken er plots berichten op dat Christian Horner moest vrezen voor zijn baan. Als de updates die meegebracht waren naar Imola niet zouden werken, dan zou de teambaas door de aandeelhouders van Red Bull op straat werden gezet. Het liep totaal anders, zo concludeert ook dr. Helmut Marko.

De positie van Horner hing aan een zijden draadje, zo klonk het vlak voor aanvang van het raceweekend in Italië. Het zou alles te maken hebben met de ruis die er rondom Horner hangt én de tegenvallende prestaties op de baan. Horner werd natuurlijk vorig jaar nog beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en zou daarnaast achter de schermen zijn macht hebben willen misbruiken. In diezelfde periode begonnen ook de prestaties op de baan terug te lopen en die lijn heeft zich ook dit seizoen voortgezet. In Imola moest een veelbelovend updatepakket komen - en als deze niet zou werken, kon het wel eens einde verhaal zijn voor Horner, zo klonk het in de media. Complete "onzin", stelt Marko nu.

Marko noemt ontslaggeruchten Horner "onzin"

De toekomst van Horner als teambaas bij Red Bull Racing zou volledig afhangen van het resultaat van de updates in Imola. "Ik weet niet wie die onzin heeft bedacht", zo reageert Marko bij het Oostenrijkse OE24 op de verhalen. Het doet er ook allemaal niet meer toe, want de updates lijken effect te hebben en daarnaast wist Red Bull de race in Imola op dominante wijze te winnen. Marko wil dan ook niet langer stilstaan bij alle speculaties rondom Horner. "Nu is toch alles anders gelopen", zo zegt hij, doelende op de sterke race in Italië.

RB21 doet weer wat Verstappen wil

Marko en Horner zagen hoe Verstappen - met het nieuwe updatepakket - de RB21 naar de overwinning stuurde. Als hem gevraagd wordt welke verklaring hij heeft voor het feit dat Verstappen plots weer dominant is, antwoordt Marko: "De auto doet nu weer wat Max wil. Dit komt door de updates, die gelukkig wel werken."

