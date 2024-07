Het Haas F1 Team zal ook tijdens Formule 1-seizoenen 2025 tot en met eind 2028 gebruikmaken van de krachtbron van Ferrari. Dat heeft de Amerikaanse renstal zojuist aangekondigd.

Haas maakte haar intrede in de koningsklasse van de autosport in 2016 als de achtste Amerikaanse constructeur in de Formule 1 ooit. Ze werden achtste in het kampioenschap in hun debuutseizoen met Romain Grosjean en Esteban Gutiérrez, voordat de laatstgenoemde plaats moest maken voor Kevin Magnussen. Haas scoorde flink meer punten, maar bleven achtste in de eindstand. Het beste seizoen van Haas ooit kwam in 2018, toen ze vijfde werden met maar liefst 93 punten. Na twee teleurstellende jaren en gedoe rondom titelsponsor Rich Energy nam Haas twee nieuwe, jonge coureurs aan in de vorm van Nikita Mazepin en Mick Schumacher. Magnussen werd al gauw teruggebracht na het noodgedwongen vertrek van Mazepin. Haas wilde nog een ervaren coureur erbij en dus mocht Nico Hülkenberg diens landgenoot Schumacher vervangen. Momenteel is Haas bezig aan haar beste seizoen sinds 2018 met de zevende stek in de tussenstand halverwege 2024.

Vertrouwen in Haas-project

Al van begins af aan heeft Haas een technische samenwerking met Ferrari en krijgt het ook de power units van de Italiaanse fabrikant. Dit partnerschap zal tot en met eind 2028 doorgaan, zo heeft Haas zojuist bevestigd. Dat betekent dat Ollie Bearman volgend jaar dus met de Ferrari-krachtbron zal uitkomen. Wie zijn teamgenoot wordt, is nog niet bekend, maar Esteban Ocon lijkt de meeste kans te maken om de opvolger van Kevin Magnussen te worden. Bearman is de opvolger van Hülkenberg die in 2025 naar Kick Sauber vertrekt.

"Ik ben heel blij om onze relatie met Scuderia Ferrari te verlengen tot [eind] 2028," begon teambaas Ayao Komatsu. "Als organisatie hebben we alleen maar met Ferrari-motoren geracet en het is een belangrijk onderdeel van onze voortdurende ontwikkeling om die aanhoudende stabiliteit door te laten gaan naar het volgende pakket van reglementen voor de krachtbronnen. De relatie met Scuderia Ferrari is voor ons altijd speciaal geweest. Ze speelden een belangrijke rol bij het ontstaan ​​van het team en zijn de afgelopen negen seizoenen een waardevolle technische partner voor ons gebleven. Ik ben blij dat we nu nog meer seizoenen [samen] voor de boeg hebben en mijn dank gaat uit naar [Ferrari-teambaas] Fred Vasseur en vele anderen bij Scuderia Ferrari voor het blijven laten zien van vertrouwen in ons project."

