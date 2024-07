Het hing al even in de lucht, maar alle seinen lijken op groen te staan voor de overgang van Esteban Ocon naar het team van Haas. Het zou inmiddels zo zijn dat de Franse coureur zijn krabbel al onder een contract heeft gezet en we voor de Grand Prix van België witte rook gaan zien.

Het lijkt erop dat bij Haas na 2025 een compleet frisse wind gaat waaien. Daar waar Guenther Steiner doorgaans opteerde voor een line-up met ervaring, lijkt Ayao Komatsu wat meer welwillend tegenover het geven van kansen aan jonge coureurs. Niet geheel onterecht natuurlijk als er een zeer talentvolle coureur als Oliver Bearman beschikbaar was op de markt. De Ferrari-jongeling maakte begin dit jaar indruk toen hij Sainz mocht vervangen in Saoedi-Arabië en inmiddels is het ook zeker dat hij volgend jaar kilometers mag gaan maken bij Haas, dat ook in Maranello gevestigd is en nog altijd nauwe banden met de Italiaanse formatie heeft. Men houdt dan nog één stoeltje over en het lijkt dat men afscheid wil nemen van de vaak tegenvallende Kevin Magnussen.

Ocon naar Haaas

Eerder was ook al bekend dat Nico Hülkenberg de deur bij de Amerikaanse renstal achter zich dicht gaat trekken en dus betekent het dat Haas voor 2025 nog een extra coureur moet aantrekken wanneer men niet verder wil met Magnussen. Het zong al even rond in de paddock, maar het lijkt erop dat Ocon de man gaat worden die de mogelijk vacante positie kan gaan invullen. Volgens Pit Debrief is het namelijk al in kannen en kruiken en heeft de Franse coureur al een krabbel onder een verbintenis met meerdere seizoenen gezet en wordt hij de opvolger van de vertrekkende Magnussen.

Spoedig witte rook

Volgens het medium lijken we bovendien niet heel lang meer te hoeven wachten tot we officieel nieuws gaan horen vanuit Haas. Men weet namelijk te melden dat we nog voor de Grand Prix van België, de laatste race voor de zomerstop, het nieuws over Ocon officieel gaan horen. Ocon, eenmalig racewinnaar, gaat na dit seizoen vertrekken bij het team van Alpine. In Frankrijk was het al langer aan het rommelen en was ook de relatie met teammaat Pierre Gasly verre van optimaal. Sauber/Audi was ook geïnteresseerd in Ocon zijn diensten, maar lijkt de pijlen volledig te richten op Carlos Sainz.

