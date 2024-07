Ferrari kondigde vandaag aan dat Enrico Cardile de Scuderia heeft verlaten. Er is echter ook goed nieuws voor de renstal waar Charles Leclerc en Carlos Sainz voor uitkomen. Sinds deze maand is een ontwerper van Red Bull Racing bij hun aan de slag gegaan.

Cardile is per direct opgestapt bij Ferrari, zo liet het team weten in een statement vandaag. De Toscaan studeerde aerospace engineering aan de universiteit van Pisa en was toendertijd al geassocieerd met de Italiaanse autogigant door een universiteitsproject. Cardile overzag ook het aerodynamische team van Ferrari in het FIA GT-kampioenschap, voordat hij in de Formule 1 terechtkwam. Hij was hoofd van de aerodynamische ontwikkeling, voordat hij later ook benoemd werd tot technisch directeur van de chassisafdeling. Geruchten doen al wekenlang de ronde dat hij de overstap gaat maken naar Aston Martin. Het team van Lawrence Stroll kan iemand als Cardile goed gebruiken nu Fernando Alonso de aansluiting mist bij de topteams met zijn langzamere AMR24-bolide.

Ontwerper verlaat Red Bull

Meerdere bronnen, waaronder de doorgaans betrouwbare F1-journalist Adam Cooper, meldden dat Ferrari een nieuwe aanwinst had tegelijkertijd met het verlies van Cardile. Het zou gaan om Cedric Sambardier, en de Fransman heeft sindsdien zijn aanstelling bij Ferrari geopenbaard op LinkedIn en dus ook zijn vertrek bij Red Bull bevestigd.

Sambardier kwam in de Formule 1 terecht in 2015 als juniorengineer bij de aerodynamische afdeling van Sauber. Na korte periodes bij Manor en Renault als composite design engineer nam hij in juli 2017 diezelfde rol aan bij Red Bull Racing. Een composite designer houdt zich bezig met het ontwerp en de productie van onderdelen die bijvoorbeeld van koolstofvezel zijn gemaakt en maken dat proces van start tot finish mee. Zo'n ontwerper speelt dus niet alleen in de ontwerpfase een cruciale rol, maar ook in de productiefase. Voor aanvang van het seizoen 2022 werd Sambardier gepromoveerd tot senior composite design engineer en hielp Red Bull vanaf het begin van een zeer dominante periode. Deze maand heeft hij echter de energiedrankfabrikant ingeruild voor Ferrari waar hij technisch leider van de composite design-afdeling is geworden.

